Pasinler’den deprem bölgesine yardım

Pasinler Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına Pasinlerliler birlik içerisinde yardımda bulunuyor. Valilik ve AFAD koordinesinde toplanan ilk yardım tırı yola çıkarıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, "Öncelikle bütün yurttaşlarımızın başı sağolsun. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Erzurum Valiliğimiz ve AFAD koordinesinde ilçemizdeki vatandaşlarımız tarafından bize ulaştırılan ayni yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için ilçe belediyemize ait düğün salonunda paketleme çalışmaları tamamlanan yardımlar ilk tırımıza yükledik ve yola çıkardık. Vatandaşlarımız yardımlarını getirmeye devam ediyor. Onları da personellerimiz yine paketleme çalışması yapıyor. İkinci tırımızda hazırlandıktan sonra yola çıkarılacaktır. Yardımların toplanmasında emeği geçen Belediye Başkanımız, tüm personellerimiz, Siyasi Parti ve STK başkan ve üyelerimiz ve bilhassa tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve bize araç desteği sağlayan İş İnsanı Ethem Tanrıver beye teşekkürlerimizi sunarız" dedi.