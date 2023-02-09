Pasinler’den deprem bölgesine gönüllü operatörler yola çıktı

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Pasinler’den gönderilen üç tır yardımın ardından gönüllü 11 iş makinesi operatörü kurtarmalara katılmak için deprem bölgesine hareket etti.

Pasinler Kaymakamlığı koordinesinde deprem bölgesinde çalışmak üzere 11 gönüllü iş makinesi operatörü deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, "Pasinler bölgesinde toplamda 11 kişi gönüllü operatörün başvurusu üzerine Afet ve Acil Durum (AFAD) bünyesinde deprem bölgesine çalışmak için operatörlerimiz yola çıktı. İnşallah gereken gayreti göstereceklerdir. Bir kez daha depremde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve deprem bölgesinde canını düşünmeden çalışan ekiplerimize ve vatandaşlarımıza kolaylık diliyorum" dedi.