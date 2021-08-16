Pasinler’de yeni yapılan kaplıca hizmete açıldı

Erzurum Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler Belediyesi tarafından yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yapılan yeni kaplıcanın hizmete açıldığını söyledi.

Kaplıcalarıyla ünlü Erzurum’un Pasinler ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yapılan kaplıca vatandaşların hizmetine açıldı. Yeni hizmete açılan kaplıca hakkında açıklamada bulunan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, ilçeye yeni bir kaplıca kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Pasinler’i hak ettiği yere getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Dölekli, "Yeni kaplıcamız bugün itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yaklaşık 10 milyon lira kadar yapmış olduğumuz yatırımla ilçeye bir kaplıca daha kazandırdık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Mevcut Kaplıcalarımızı da tadilata alarak tamamen yeniledik. Hedefimiz günde binlerce kişiyi kaplıcalarımızda ağırlamak. Pasinler ilçemizi inşallah termal turizmde cazibe merkezi haline getireceğiz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Yeni yapılan kaplıcamız ve tadilata aldığımız Turistik Kale Otel ve Aile Kabinlerin tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlanmış ve akabinde hizmete başlamıştır. Kaplıcalardaki yeniliklerin devam edeceğini ifade eden Başkan Dölekli, "Tamamen yenilenen ve vatandaşımıza hizmet verecek olan kaplıcalarımızla Türkiye’nin termal başkenti olacağız" dedi.

Yeni yapılan kaplıca sadece erkek vatandaşlarımıza hizmet verecek olup ücretinin 15 lira olduğunu, büyük kaplıcanın ise sadece bayanlara hizmet vereceğini, ücretinin ise 10 lira olduğunu belirten Dölekli, "Yeni yapılan kaplıcamızın Pasinler’imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.