Pasinler’de sportif faaliyetler hız kazandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sportif faaliyetler düzenleniyor.

Kick boks, güreş sporu ve okullarda yaptığı eğitim faaliyetleri ile ilçe sporuna ivme kazandıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü son zamanlarda yaptığı sportif faaliyetleri ilçede sporun çıtasını yükseltmeyi başardı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü faaliyetlerini ilçe genelinde yapmış olduğu Ortaokullar Arası Futsal Turnuvası, Kurumlar Arası Halı Saha Turnuvası, Liseler Arası Voleybol Turnuvası ve son olarak Kurumlar Arası Voleybol turnuvası ile üst seviyelere çıkardı.

Pasinler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ilçe adına ve spor adına ilçede yapmış olduğu farkındalık çalışmaları ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.