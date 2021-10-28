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Pasinler’de patates yarışması düzenlendi

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçiler tarafından yetiştirilen patatesler boyut çehre ve lezzet kriterlerine göre yarıştı.

ERZURUM 28.10.2021, 12:31
Pasinler’de patates yarışması düzenlendi

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçiler tarafından yetiştirilen patatesler boyut çehre ve lezzet kriterlerine göre yarıştı.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bu yıl ekilen Patates tarlalarında en güzel patatesi yetiştiren üreticilerin katıldığı Patates yarışması düzenlendi. 10 Çiftçinin katıldığı yarışmada Yakup Yazıcı isimli üreticinin yetiştirdiği Patates birinci oldu.

Pasinler’de düzenlenen yarışmada konuşma yapan Pasinler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamza Moroğlu, "Erzurum’un en büyük ovası olan Pasinler Ovasında üreticilerimiz tarafından yetiştirilen Patatesleri bugün burada görücüye çıkardık. Yarışmada ilk üçe giren yarışmacılarımıza gelecek yılki tohumluk patateslerini DAP idaresi tarafından verilecektir. Bugün burada düzenlediğimiz yarışmaya katılan üreticilerimize teşekkür ederim" dedi.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Ajansı Başkanı Osman Demirdöven ise "Pasinler’de yetiştirilen patatesin gerek kalitesi gerekse de lezzeti ülkemizce bilinmektedir. Bugün düzenlenen patates yarışmasında ilk üçe giren üreticilerimize ödüllerini DAP idaresi olarak vereceğiz. Burada yarışmaya katılan bütün çiftçilerimizin gelecek yıl ki tohumlarını DAP idaresi olarak biz karşılayacağız. Kurumumuz dün olduğu gibi üreticinin yanındadır" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da, "İlçe Müdürlüğümüz tarafından organize edilen En Güzel Patates yarışmasına katılan üreticilerimizi canı gönülden kutluyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleme çalışmaları hızlı bir şekilde sürmektedir. Sadece Patates tohum desteği vermiyoruz. Arpa, Buğday, Sılajlık Mısır gibi bir çok ürüne devletimiz destek vermektedir. Bugün çiftçilerimizin girdileri fazla ama dün olduğu gibi bugünde, yarında devletimiz üreticinin yanındadır" diye konuştu.

Patates yarışmasında 1. Yakup Yazıcı, 2. Mevlüt Meto, 3. Ömer Bayram, 4. Haci Daoğan, 5. Hamza Korucu, 6. Recep Çiftçi, 7. Erdal Çelik, 8. Halit Yüzbey, 9. Abdulkerim Subaşı, 10. Mehmet Kaya oldu.

Patates yarışmasına İlçe Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöven, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Pasin Ovası Belediyeler Birliği Başkanı Adem Alkanat, Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ayrancı, Ziraat Odası Başkanı Hayrettin Korucu, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hatem Engin ve yetkililer katıldı.

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