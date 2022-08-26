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Pasinler’de ot yangını

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere mahallesinde çıkan yangında ot yığınları yandı.

ERZURUM 26.08.2022, 12:16
Pasinler’de ot yangını

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere mahallesinde çıkan yangında ot yığınları yandı.

Edinilen bilgilere göre; Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere mahallesinde henüz nedeni belirlenemeyen çıkan yangında Mikail Eygün’e ait yaklaşık 700 adet ot balyası yandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yangın tamamen söndürüldü.

Öte yandan Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı’nca olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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