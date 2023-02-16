Pasinler’de kan seferberliği

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi Kızılay işbirliğiyle Erzurum’un Pasinler ilçesinde depremde yaralı kurtarılan depremzedeler için kan seferberliği başlatıldı.

Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi ve Kızılay işbirliği ile devlet hastanesinde yaralı depremzedeler için kan bağışı kampanyası başlatıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Pasinlerli vatandaşlar kampanyaya yoğun katılım gösterdi. Kan bağışı saat 17’e kadar devam edecek.

Hastane başhekimi Dr. Furkan Soner Taş katılımın yoğun olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek “Vefalı Pasinler halkı afetin ilk gününden itibaren büyük çaba gösterdi. Bu özverinin yansımasını bugün tekrar görüyoruz, halkımıza minnettarız” dedi.