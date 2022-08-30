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Pasinler’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’un Pasinler ilçesinde de kutlandı.
ERZURUM 30.08.2022, 10:57
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’un Pasinler ilçesinde de kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü Pasinler’de hazırlanan etkinliklerle kutlandı. Sabah hükümet konağı önünde Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek ve Pasinler Belediye Başkan vekili Gaffar Alpkılıç tarafından Atatürk büstüne çelenkler sunuldu. Çelenklerin sunumunun ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle göndermiş olduğu kutlama mesajının ardından, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapıldı.
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