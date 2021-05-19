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Pasinler’de 19 Mayıs kutlamalarında çelenk sunumu yapıldı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümünde çelenk sunma töreni yapıldı.

ERZURUM 19.05.2021, 11:31
Pasinler’de 19 Mayıs kutlamalarında çelenk sunumu yapıldı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümünde çelenk sunma töreni yapıldı.

Pasinler Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk anıtına, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhami Atasever tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhami Atasever ve spor mensupları sosyal mesafeyi gözeterek katıldı.
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