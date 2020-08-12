Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar

Palandöken İlçesi’ndeki Hüseyin Ulaş Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında hırsızlık ve mala zarar verme olaylarında artış yaşanıyor. Yüzlerce ailenin yaşadığı bölgede tek bir kamera olmaması nedeniyle polis çaresiz kalırken, site yönetiminin ilgisizliği tepki topluyor.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde 1’inci etapta 793, 2’nci etapta 857 dairenin bulunduğu TOKİ konutlarında son günlerde yaşanan hırsızlık ve mala zarar verme olayları, semt sakinlerine uyku uyutmuyor. 6 binin üzerinde vatandaşın yaşadığı bölgede hırsızlık başta olmak üzere mala zarar verme gibi yaşanan bir çok olayda tek bir güvenlik kamerası olmaması nedeniyle suçlu ya da suçlular bulunamıyor.

3 Araca Çarptı, Kaçtı

Sitelerde son olay dün akşam meydana geldi. Gece saat 01.30 sıralarında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, C1-3 ve C1-4 bloklarının önünde duran 3 otomobile çarparak kaçtı. Site yönetim ofisinin önünde yaşanan olayda binlerce liralık hasarın meydana geldiği otomobillerin sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi olurken, bölgede tek bir kamera bulunmaması nedeniyle polis zor anlar yaşadı.