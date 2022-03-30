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Pandemi, Erkadının kardelenlerini engelleyemedi

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğin faaliyet alanı ev ‘eksenli çalışma’ ortamı oluşturmak, sanayi kuruluşlarının olmadığı ilde çalışma ortamı bulamayan niteliksiz hanımlara eğitimler vererek onların yapabilecekleri iş fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlamayı hedefliyor.

ERZURUM 30.03.2022, 09:47
Pandemi, Erkadının kardelenlerini engelleyemedi

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğin faaliyet alanı ev ‘eksenli çalışma’ ortamı oluşturmak, sanayi kuruluşlarının olmadığı ilde çalışma ortamı bulamayan niteliksiz hanımlara eğitimler vererek onların yapabilecekleri iş fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlamayı hedefliyor.

Ketelerin Sultanı Gülban Altay

Gülban Altay İspirli bir ev hanımı, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği üyesi. Yöreye ait tandır ketesinin son dönemlerde şehir dışında yaşayan hemşeriler tarafından özlendiğini ve bu özlemi köylerde aramaya başlamalarının farkına vardı ve bir tandır evi açmaya karar verdi. Tüm cesaretini toplayarak Tandır Evi ni açtı. Bizim kültürümüzde ki tandırın kullanım şekli ile kete ve tandır lavaşı üretimi için iş yerini açtı. Bunu duyan arkadaşları onu yalnız bırakmadılar. Gönüllü olarak Gülban Hanıma yardıma koştular. “Gülban biraz işi büyütsün, hepimiz burada resmi olarak çalışacağız, el birliği ile burayı ayakta tutup tanıtmamız lazım “ diyerek kadın dayanışması yaptılar.

ERKADIN Başkanı Zekiye Çomaklı, “Üyelerimiz arasında bu kadar güzel bir dayanışmaya şahit olmanın gururunu yaşıyoruz. Hanımlar Pandemiyi hiç düşünmediler, gerekli hijyen kurallarına uyarak arkadaşlarının güzel bir cesaretle başlattığı işinin yürümesi ve kendilerine de istihdam sağlayabilmesi için elbirliği ile Tandır Ketesi ve Tandır Lavaşı üretmeye başlamaları ve kendilerine de istihdam alanı açmaları diğer hanımlara da örnek olacaktır. İlimizde el birliği ile kadın dayanışmasına gönüllü olarak yaşatılmaya çalışılan örnek bir birliktelik sergileyen ilk üretim atölyesi diyebiliriz. Rabbim muvaffak etsin. Bu Kardelen hanımlarımızla gurur duyuyoruz. Gidin tandırın şurtundaki hazır sizi bekleyen çayınızı yudumlayın ve dostluk nasıl oluyormuş şahit olun” diye konuştu.

Fotoğrafların Prensesi Ela

Yedi kardeşe sahip henüz yirmi beş yaşında cesur girişimci bir kızımız Ela Kaya. A. Ü. Gazetecilik mezunu. Mesleğini yapmak, muhabir olarak olayların üstüne gidip fotoğraflamak, çok güzel haberlere imza atmanın hayallerini kurarken genç girişimci oldu. Derneğin üyesi olarak çok güzel fikirler beyan etti. Pandemi sürecinde herkes iş yerini kapatmaya yönelirken o gencecik yaşına rağmen cesaretle kendi imkânları ile iş yerini kurdu. Fotoğraflar çekiyor, organizasyonlar yapıyor, gencecik yaşına rağmen ona “ya başaramazsan” diyenleri mahcup edecek şekilde pandemiye inat devam ediyor.

ERKADIN Başkanı Zekiye Çomaklı “Derneğimizin Ela ve Ela gibi cesur prensesleri ile gurur duyuyoruz. Kızımız, özel fotoğrafçılar ve Halk Eğitim merkezi ile çalışmalar yaparak kendini geliştirme yoluna gitti. ‘Başkanım hayallerim çok büyük ama gerçekleşmeyecek gibi değil. Beni cesaretlendirip başaracağıma olan inancımı kamçılıyorsunuz” diyerek kendini motive etti. Ve Ela iyi bir fotoğrafçı olma yolunda. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Bu cesur Kardelenlerimiz diğer kadınlarımıza da örnek teşkil ediyor rol model oluyorlar. Kardelenlerimizle gurur duyuyoruz.” dedi.

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