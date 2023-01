Palandöken’in yeni yıldızı: Snowdora kayak oteli

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentteki yatırımlarını düzenlediği törenlerle bir bir hizmete açıyor. Büyükşehir’in Palandöken Kayak Merkezi’ndeki yatırımlarından biri olan Snowdora Kayak Oteli düzenlenen törenle açıldı.

Törene önceki dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Palandöken Kayak Merkezi’nin önemine dikkati çekti. Altundağ, şunları kaydetti: “2016 yılında Özelleştirme İdaresi’nden Büyükşehir Belediyemize devrolan bu alanda yaklaşık 4,5 milyon metrekarelik pist uzunluğumuz var. Bununla birlikte suni karlama tesisleri ile birlikte 16 km’lik her daim kayak yapılabilen Türkiye’de tek olma özelliğine sahip merkez kuşkusuz Palandöken Kayak Merkezi’dir. Diğer taraftan Snowdora Otelimiz’de de ciddi çalışmalar yaptık. 85 gün içerisinde renovasyon çalışmaları çerçevesinde otelimize yeni bir çehre kazandırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi göreve geldiği günden itibaren her türlü vizyonunu her türlü desteğini bizlere sundu. Biz de kayak merkezi olsun turizm alanında olsun kültür ve kentsel dönüşüm alanlarında olsun Başkanımızın yerel yönetimde ortaya koyduğu vizyonel bakış açısıyla önemli projeleri aziz şehrimizin emrine sunuyoruz. Otelimizin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Otelimizin yapımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, daire başkanlıklarımıza, genel müdürlüklerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum.” Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, “2016’da bu dağda suni karlama çalışmıyordu, suni karları besleyen göletler su tutmuyordu. Mekanik lifler bozuktu ve kayak severler artık Erzurum’a gelmek istemiyordu. Ama biz Belediye Başkanımızın ufku ile vizyonuyla bugün 2016 olan 80 bin geçişi 2 milyona ulaştırdık. Yaptığımız yatırımın yorumunu size bırakıyoruz. Palandöken Kayak Merkezi’mize yaptığımız yatırımların toplam tutarı 2 katrilyondur. Bugün ülkede kar yok ama biz 10 adet pistimizde toplam 18 kilometrede suni karlama ile kayak yaptırıyoruz. Otelimizin yapımında emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

“Mehmet Sekmen başkanımıza müteşekkiriz”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza Palandöken ve Erzurumlular olarak müteşekkiriz” kaydını düştü. “Başkanımız ve ekibi Palandöken markasını çok iyi bir noktaya taşıdı” diyen Başkan Sunar, şöyle devam etti: “AK kadrolar olarak şehrin her çehresinde büyük çalışmalar içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği ufukta Erzurum’a hizmet edebilmek için Erzurum’u daha iyi bir yere taşımak için ciddi gayret gösteriyoruz. Teşkilatımızla güzel bir uyum içerisindeyiz. Sayın Valimiz, adı engellerle anılan bürokrasinin bütün imkânlarını bu şehir için seferber etti. İlçe ve il başkanlarımız büyük bir dayanışma içerisinde şehrin ileriye gitmesi için ellerinden gelen bütün imkânları seferber ediyorlar. Kendilerine müteşekkiriz. Palandöken, ülkemizin ulusal ve uluslararası en büyük markalarından birisidir. Bu markayı çok daha iyi bir yere getirebilmek için yapılan çalışmalar gözlerimizi dolduruyor ve gönlümüze mutluluk veriyor. Aynı şekilde Palandöken Belediyesi olarak biz de Palandöken’in hemen altında Palandöken’e yaraşır bir kent ormanı yaptık. Karın yağmasıyla beraber orada da kızak pistimizi açmış olacağız. Genel Sekreterimiz buradaki çalışmalara ‘Bir yenileme’ dedi fakat yenilemenin de fevkalade üzerinde burada adeta yepyeni bir otel yapılmış. Hem de bu kadar kısa bir süre içerisinde Kısıtlı bütçe ile çok değerli bir iş başarılmış Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.” AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Biz ‘20 yıldır Türkiye’ye şunları şunları yaptık’ diye anlatıyoruz muhalefet de diyor ki sizden önce Türkiye’de yok muydu? Yakutiye Belediyemiz Güzelova Köyü’nde bir muhtarlık binası ve düğün salonu açtı. Arkadaşlar biz bunları anlatırken Sayın Genel Başkanımız da sık sık vurguluyor nereden nereye Tufanç’ta muhtarlık evi mi vardı? Düğün salonumu vardı? Biz bir şey iddia ediyoruz sürekli şu hastaneleri yaptık, şehir hastanelerini yaptık. Bundan önce Erzurumlular biliyorlar Numune Hastanesi vardı. Şuanda Erzurum’da neredeyse 7 yıldızlı Şehir Hastanesi var. Erzurum’da okullar 70-80 kişilik sınıflarda ders veriyordu şimdi 23 kişilik sınıflarda... Bundan önce Palandöken Dağı’nda neredeyse değerli Hüseyin Başkanım hep bir kara haber alırdık çocuklar çığ altında kalmış, şuradan şu sıkıntı olmuş Mehmet Sekmen Başkanım geldikten sonra dağı devraldı dağ yeniden düzene girdi. Oteli ile kayak tesisleriyle teleferikleriyle çok güzel bir düzene girdi. Bundan önce yollarımız vardı ama Pasinler-Erzurum arası ölüm yoluydu, neredeyse şu mevsimlerde her gün orada kaza haberleri alırdık. Şimdi otoban gibi Erzurum ile Kars arası Elbette yol vardı bizden önce de yol vardı bunları kimse inkar etmiyor bizden önce de Çoruh Nehri vardı ama boşa akıyordu, bizden önce arkadaşlar Aras Nehri vardı kimse üzerine Rusya’dan dolayı baraj yapmaya cesaret edemiyordu. Bütün bunlara Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ulaştık. Bizim belediyelerimizin yaptığı hizmetleri açmaya yetişemiyoruz. Neredeyse kendi asli teşkilat işlerimizi bırakmışız belediyelerimizin yaptığı hizmetlerin açılışına koşuyoruz, yetişemiyoruz. Ben bütün bu hizmetlerin önünü açan bize cesaret veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum ve bu güzel hizmetleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Belediye personellerimize ve sahada çalışan teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Otelimiz hayırlı ve uğurlu olsun.”

“İnşallah Palandöken’i Davos yapacağız”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasına atasözü ile başladı. Başkan Sekmen, konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Güzel bir atasözümüz var, ‘İş bilenin kılıç kuşananın’ Siz işi bilirseniz ve ne yapacağınızı bilirseniz çok şeyler yaparsınız. Bilmezseniz, hayaliniz de yoksa azminiz, gayretiniz ve cesaretiniz de yoksa ancak yapılanları seyreder hatta yapılanları yıkmaya kalkarsınız. Ülkemiz teknolojide önemli bir aşamaya ulaştı. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade etmiş olduğu gibi ‘İstikbal göklerdedir’ Hedefi olan bir arzuyu, bir hedefi yakalamış bir milletin evlatları olarak bizler o insansız İHA ve SİHA’larla iftihar ederken birileri de diyor ki gelip hesap soracağız dokunacağız Dokunun siz dokunun bakın bu millet size nasıl dokunacak Allah’ın izniyle

Şuan Palandöken denilince akla büyük bir marka gelir. İşte bu değeri değerlendirmek üzere göreve başladığımızdan günden bu yana bu dağın güzelleşmesine dair gece gündüz demeden çalıştık. 2014’ün eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu arz ettik bize cevaben, ‘Mehmetçiğim çok güzel ama çok büyük bir yük alıyorsun altında ezilebilirsin’ dedi. Biz bu konuda büyük bir mücadele verdik. 2016’nın Temmuz ayında bize devredildi. Sayın Valimiz Okay Bey de her işimizde olduğu gibi bu işimizde de bize çok destek verdi. Yerel yönetimlerde birlikte çok önemli hizmetler yaptığım Hüseyin Tanrıverdi Bey ile de çok değerli hizmetlerimiz ve birlikte oluşturduğumuz projelerimizi bu şehre getirip uyguladık. İlçe Belediye Başkanlarımız ve meclis üyelerimle birlikte el ele vererek bu şehri ayağa kaldırdık. Bugüne kadar oy çokluğuyla değil oy birliğiyle kararlarımızı aldık. Halkımıza sosyal hizmet verebilmek için dağımızda sosyal tesislerimizi de açtık. Kayak bilmeyen halkımıza kayak eğitimleri veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hayali vardı ‘Erzurum’u Davos yapacağım’ dedi ve sürekli ilimize yatırımcı yönlendirdi. İnşallah Palandöken 2’yi yakın gelecekte bir Davos yapacağız. İlimiz için ‘Böyle geldi böyle devam edecek’ demeyeceğiz, şekil vereceğiz yön vereceğiz, değiştireceğiz ve güzelleştireceğiz. Allah’ın izni ile... İddia ediyorum şehrimizdeki kayak merkezimiz, atlama kulelerimiz hiç bir vilayette yok. Bu hizmetler dünyada 3 tane Üçüncüsü Türkiye’de teşekkür edilmez mi? Artık şehrimize yatırım yapmak için sürekli yatırımcılar gelip bize tekliflerde bulunuyor yer temini talep ediyorlar. Daha yeni iki fabrika bitirdik. 205 Oltu ve 250 Şenkaya ve Olur ilçelerimizden olmak üzere istihdam yaptırıyoruz. Sanayisi olmayan şehirler annesi babası olmayan yetim çocuk gibidir. Biz bu şehri yetim bırakmak istemiyoruz. Her ilçemize fabrika kuracağız. Otelimiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.”

“Mehmet Sekmen başkanımızı kutluyorum, Erzurum çok büyüdü ve gelişti”

Önceki dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de “Mehmet Sekmen Başkanımızla ile birlikte Erzurum çok değişti ve gelişti” dedi. Tanrıverdi, şunları kaydetti: “Büyükşehir Belediye Başkanımız ki ben her zaman sevgili kardeşim diye hitap etmişimdir. Mehmet Sekmen benim Samandıra Belediyesi’nde tanıdığım belediye başkanıydı. O zaman işçi-işveren ilişkisi olarak bir arkadaşlık başladı. Bilahare dostluğa dönüştü. Siyasi hayatta da kardeşliğe dönüştü kendisi ile gerçekten çok önemli çalışmalar yaptık. Kendisinin Samandıra Belediyesi’ndeki çalışmalarını yakından bilen birisi olarak onunla Genel Başkan Yardımcısı olduktan sonra omuz omuza çalışmanın büyük bir zevk alacağını ve aynı zamanda bizim heyecan noktamız olacağını beraberce güvenli bir şekilde yol yürüyeceğimizi biliyordum. Böylesi bir karar verdik ve yola birlikte çıktık. Özellikle 2009 seçimlerini hatırlamamız gerekiyor. 2009 seçimlerinde o zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi Başbakanımızdı. 2009 yerel seçimleri için hem belediye başkanlıkları hem meclis üyelikleri yerelde görev alacak arkadaşlarımızla ilgili çok detaylı çalışmalar yapmıştık ve aynı zamanda seçim hedefimizi stratejilerimizi belirlemiştik. Bu anlamda 2009 yerel seçimlerinin sloganını marka şehirler olarak hatırlarsınız tespit etmiştik. Hedefimiz marka şehirler oluşturmaktı. Tabii ki marka şehirleri oluşturmak sözde değildi. Onun içini dolduracak yöneticilerle Başkanlarla mümkün olabilirdi. Bu çerçevede Erzurum ile ilgili Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımızın ne kadar isabetli bir karar verdiği bugün bu açılış sebebiyle bir defa daha anlıyorum. Çok şükür şimdi Erzurum’u gezdiğimiz zaman gördüklerimiz bizim göğsümüzü kabartıyor hem siyasi anlamda kabartıyor hem de kişisel olarak hem de bu ülkenin bir vatandaşı olarak göğsümüzü kabartıyor. Ben kendisini tebrik ediyorum, bu hizmetlerinden dolayı alkışlıyorum, takdirlerimi, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Dağ bağ oldu bağ Bağ dediğimiz zaman sadece üzüm salkımının sallandığı bağ olarak düşünmeyelim. Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur. Eğer dokunulmasaydı buraya burada ne kayabilirdik ne böylesi tesisler olabilirdi ve ülkemize bir ekonomik gelir sağlardı ve de Erzurum ülkemizde ve dünyada söz edilen bir şehir olmazdı. Erzurum deyince Palandöken, Palandöken deyince Erzurum akla geliyor ve Erzurum akla gelince de Mehmet Sekmen akla geliyor. Erzurum; Davos gibi inşallah Dünya Liderlerinin toplandığı bir merkez olacak inşallah”

“İnşallah nasipse palandöken 1’i palandöken 2’ye bağlayacağız”

Erzurum Valisi Okay Memiş de, konuşmasında Palandöken Kayak Merkezi’nin öneminden bahsetti. Vali Memiş, şöyle dedi: “Palandöken muhteşem bir yer. Şuanda 2500 rakımda bulunuyoruz. Erzurum düz ova olduğu için bu Palandöken Dağı’na gelenler zannediyor ki 500-600 rakım ancak vardır aşağısı denizmiş gibi halbuki o düz ovanın da rakımı 1800’dür. Bir de buraya çıkıyorsunuz 2500 rakım var. Coğrafya zor ama bunun bir nimeti var. Nimeti de kış turizmidir. Dünya’da havalimanından indikten sonra 10-15 dakika içerisinde kayak yapabileceğiniz başka bir merkez yok. Ben kayak yapmayı Erzurum’da öğrendim bana kayak öğreten arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi destekleriyle imkânı yeterli olmayan birçok insana da kayak öğretildi. Palandöken 2’de kayak yapıyorum orada çok güzel tesisler var oraya neden Palandöken 2 diyoruz. Çünkü Konaklı dediğimizde Bingöl yolunda dediğimizde diyorlar ki ama nerede burası bilmeyenler için çok uzak bir yerde algısı oluyor. İnşallah şehrimizin hayali olan Palandöken 1 ve Palandöken 2’yi birleştirme hayalini de inşallah gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Hilton Otel ve Ramada Otel ve diğer oteller ile beraber 8000 olan yatak kapasitesi sayımızı 12 bine yükselttik. Çünkü tesislerimiz var hepsi çok güzel Ama yatak kapasitesinde sorun yaşarsanız yeterince turizmden gelir elde edemezsiniz. Biz değerli arkadaşlar kamu kaynaklarını doğru harcamaya büyük gayret ediyoruz. Bir tanesi turizm İşte bu bahsettiğim şeylerle Tortum Şelalesi’ni yeniledik oraları gördünüz şimdi Büyükşehir Belediyemize yeni bir tesis vereceğiz orada inşallah Doğa Koruma ve Milli Parklarla beraber Narman Peri Bacaları’nda bir tesis yaptık. Büyükşehir Belediyemize verdik, Büyükşehir Belediyemiz işletiyor. Bu hizmetlerle istihdam sağlıyoruz. Bu dağ nakış nakış işlememiz gereken bir dağ Bu tesis ve otel çok güzel lokasyon itibari ile dağın en güzel yerinde. Ben kutluyorum bütün yöneticileri başta Sayın Mehmet Sekmen Bey olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum.”

Konuşmaların ardından Snowdora Kayak Oteli’nin açılışı gerçekleştirildi.