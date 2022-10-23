Palandöken’de yeni bir park daha hizmete sunuldu

Yeşil Çevre yatırımlarını sürdüren Palandöken Belediyesi, hafta sonu düzenlenen törenle, yeni bir parkı daha ilçeye kazandırdı. Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde 29 gün önce yatırıma alınan 6 dönümlük alan, belediyenin öz kaynaklarıyla yeşil alan ve park olarak vatandaşların istifadesine sunuldu.

Mutlu Bahçe adını taşıyan yeşil alanın açılış törenine; Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, MHP Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar, meclis üyeleri, muhtarlar, AK Pati teşkilat mensupları katıldı. Vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu.

Mahalle sakinlerinin, “Palandöken seninle gurur duyuyor” sloganı eşliğinde kürsüye gelerek bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçeye nefes aldıran yeşil alan yatırımlarının süratle devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda belirlenen Ak Belediyecilik modelini, Palandöken’de hayata geçirdiklerini belirten Başkan Sunar, vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür etti.

Sunar, “Burada yeşil alan yatırımlarımızdan olan Mutlu Bahçe’yi sizlerin de teşrifleriyle hizmete açıyoruz. Yaptığımız bu yeşil alan çalışmasının komşularımızda oluşturduğu memnuniyeti dikkate alarak, adını Mutlu Bahçe koyduk. Hakikaten de burada çocuklarımız, vatandaşlarımız son derece mutlu. Açılış törenimize gösterilen ilgiye baktığımızda da, bu ‘mutluluk’ fotoğrafını çok net alıyoruz.” dedi

Mutlu Bahçe Hayırlı Olsun

Konuşmasında Mutlu Bahçe’nin belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldığını bildiren Başkan Sunar, 29 gün gibi kısa sürede yatırımı tamamladıklarını paylaştı. Sunar, “Burada ikamet eden vatandaşlarımızın, bu alanın ıslahı için, kendilerinin ve çocuklarının rahat edebileceği bir mekân için talepleri olmuştu. Alanda yaptığımız inceleme neticesinde küçük bir sorunla karşılaştık. Çözümü için hemen çalışma başlattık ve kısa sürede sorunu ortadan kaldırarak, alanı yatırım programımıza aldık. 29 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak, büyük bir memnuniyetle hizmete açıyoruz. Bu alanda yürüyüş ve bisiklet yolları var. Kameriyelerimiz, ışıklandırmalarımız, oyun gruplarımız, fitness ekipmanlarımız var. Dolayısıyla bir parkta ne bulunması gerekiyorsa, park içerisinde vatandaşlarımızı, çocuklarımızı ne mutlu edecekse, onların hepsi bu parkta var.” dedi

Pratik ve Çözüm Odaklı Belediyecilik

Yaptıkları her bir çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda, AK belediyecilik anlayışı, gönül belediyeciliği şiarıyla hayata geçirdiklerini belirten Sunar, alt ve üst yapıya yönelik 2022 Yaz dönemi program hedeflerine ulaştıklarını dile getirerek, AK Belediyecilik modeli uygulamalarıyla halkın teveccühünü kazandıklarını söyledi. Rutin Belediyecilik hizmetleriyle birlikte sosyal belediyecilik alanında da hizmet ürettiklerini kayda geçen Sunar, Kırsalda tarım ve altyapı, ilçe merkezinde eğitim, turizm, sanat ve kültür yatırımlarının yoğunluk kazandığını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Polat’tan Sunar Başkan’a Övgü

Başkan Sunar’ın konuşmasının ardından söz alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Palandöken Belediyesinin yatırımlarına överek, Başkan Sunar’a teşekkür etti. Polat, “Kıymetli Palandöken Belediye Başkanımız burada geleneksel hale getirdiği yatırım ve hizmetlerinin açılış törenlerine bugün bir yenisini ekledi. Biraz önce İstiklal Marşı’nı dinlerken, sevgili çocuklarımızın gür sesine kulak verdik, çocuklarımızın mutluluğuna da şahitlik ettik. Kıymetli Başkanımız, sevgili çocuklarımızın mutlu olması için onlara bu güzel yatırımı, ne iyi etmiş de yapmış? Bu gençlerimiz her şeyi hak ediyor. Gençlerimize böyle güzel yatırımlarda bulunduğu için Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sunar Bey’i bir kere daha kutluyorum.” diye konuştu

Öz: Muhammet Sunar Başkanımıza Teşekkür Ediyoruz

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, Başkan Sunar’ın hizmet anlayışını takdir ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Muhammet Başkanım, bizim biliyorsunuz teşkilat başkanımızdı. Onunla biz ara ara partide oturur, Erzurum’da belediyeler için, belediye imkanları için ufak ama halk için çok büyük değer ifade eden İşlerin, biraz ihmal edildiğini tartışırdık. Belediye başkanı olduktan sonra böyle yıldırım hızıyla bunlara daldı. Nerede, kenarda, köşede, bugüne kadar ihmal edilmiş semt ve yer varsa, hepsini ele aldı. Huzurlarınızda başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar; biz buraları, Abdurrahman Gazi, Süt Evleri hep konuşurduk başkanımızla. Bunların uzun yıllardan beri, şehrin hem içinde, hem dışında yaşadığını söyler, biraz da hayıflanırdık. Hatta bu yeri biz beraber gelip gezmiştik. Her taraf ottu. Bugün ise bambaşka bir görüntüyle karşı karşıyayız. Böyle güzel işler yapıyor başkanımız. Yaptığı işleri biz açmaya yetişemiyoruz. O kadar hızlı çalışıyor ki, Başkanımıza, ekibine, meclis üyelerimize, ona destek veren teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 20 yıldır bıkmadan, usanmadan, bütün dünya üzerimize gelirken, liderimize verdiğiniz destekten dolayı bir teşekkür de siz kıymetli hemşehrilerimi ediyorum. Mutlu Bahçe’nin vatandaşlarımıza, çocuklarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Tutkan: Palandöken En Güzel Hizmetlerle Buluşuyor

Açılış töreninin son konuşmacısı Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan da, Palandöken Belediyesinin yapılabilecek en güzel hizmetleri, ilçeye taşıdığını kayda geçerek, “Ben başta Belediye Başkanımıza, böyle mutlu bir günde, böyle mutlu bir ortam kurduğu için, hepinizin adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Devlet olarak, kamu kurumları olarak, sayın başkanım yapılabilecek en güzel şeyi sizler sağlıyorsunuz. Allah razı olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi, mutluluğumuzu daim kılıyorsunuz. Allah bu tür hizmetleri daim eylesin.” İfadelerini kullandı.

Başkan Sunar’a Çiçek Takdimi

Yapılan konuşmaların ardından mahalle sakinleri, Başkan Muhammet Sunar’a çiçek takdiminde bulunarak teşekkürlerini ifade ettiler. Vatandaşlarla kurduğu sıcak ve samimi diyalogla renkli görüntüler veren Başkan Sunar, mahalle sakinlerinin fotoğraf isteklerini ise geri çevirmedi.