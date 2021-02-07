Palandöken’de hizmetin niteliği yükseliyor nüfus artıyor

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Palandöken’in turizm ve şehircilikte marka ilçe konumunu güçlendirmesi adına kaydedilen yatırımların sonuç verdiğini belirterek, pozitif sürecin nüfusa yansıdığını vurguladı. Başkan Sunar, “Nüfus artışı Palandöken’in cazibe merkezi olma nüfuzunu da artıracaktır.” dedi.

Palandöken Nüfusta da Zirvede

Erzurum merkez ilçelerde nüfusu artan tek ilçe Palandöken oldu. 2019 yılında 172 bin 337 olan ilçe nüfusu, 2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre binde 5.4’lük artış ile 173 bin 269’a yükseldi. Palandöken ilçesi nüfusunun 84 bin 958’ini erkek, 88 bin 310’unu kadın nüfusu oluşturdu. Palandöken ilçesindeki nüfus artışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Muhammet Sunar, sonucun ilçe ve ilçe geleceği adına memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Sunar Değerlendirmede Bulundu

Palandöken nüfusundaki binde 5.4’lük artışın kendilerini motive ettiğini belirten Başkan Sunar, 2023 vizyonu çerçevesinde hazırladıkları yatırım programının uygulanması, öngörülen yeni projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte ilçenin adına uygun durum ve konumunu sağlamlaştıracaklarını açıkladı.

Halkın yaşam yeri seçiminde alt ve üstyapı yeterliliği, refah düzeyi, ulaşım rahatlığı, sosyal hizmet alma imkanları gibi kriterler aradığına işaret eden Başkan Sunar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunun belirlediği AK Belediyecilik modelini hayata geçirmekte kararlıyız. Bize yerel yatırımların gerçekleştirilmesinde destek veren herkese, her kesime ve ilçemiz halkına müteşekkiriz.” yorumunu yaptı.

Sunar Palandöken’in Hedefini Açıkladı

Meselelerinin Palandöken’i turizmden pay alan, ekonomisi gelişmiş bir ilçe haline getirmek olduğunun altını çizen Başkan Sunar, kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte Palandöken’in hem fiziki manada hem de ekonomik anlamda yükseliş gösterdiğini belirtti.

Palandöken’de Nüfus Değişimi

Palandöken İlçesine yönelik ilgi ve teveccühün devam ettiğini belirten Başkan Sunar, “2018’de 168 bin 651 olan ilçemiz nüfusu, 2019’da 172 bin 337’ye yükselmişti. 2020’de de ilçemiz nüfus artışını sürdürdü. Palandöken nüfusu 173 bin 269’a yükseldi. İlçemiz bu yıl da ilgi ve teveccühün adresi oldu.” dedi

İlçe nüfusunun artışında yürüttükleri Ak hizmet politikasının etkisine dikkat çeken Başkan Sunar, fiziki ve sosyal belediyecilikte AK şablondan ayrılmadıklarını, bunun da pozitif bir süreci oluşturduğuna dikkat çekerek, “Yatırımlarımız sürüyor Palandöken’in geleceğini eser ve hizmet siyasetimizle şekillendirmeye devam ediyoruz” dedi.

2020 Yılı Değerlendirmesi

2020 yılı sürecine ilişkin saptamalarda bulunan Başkan Sunar, “2020 yılı salgına Rağmen dolu dolu geçti. Bir taraftan salgınla mücadelede ülke çapında örnek gösterilen çalışmalara imza atarken, diğer taraftan rutini aşan hizmetlerle ilçemiz sakinlerinin takdirini kazanmayı başardık. 2020 çalışma sezonunda ilçemizi, AK Belediyecilik eserleriyle bezedik. İlçemize prestij kazandıran 3 bulvarı hizmete açtık. Belediyemize tahsisli Kent Ormanında ‘Vadi Palandöken Nefes Projesi’ni hayata geçirdik. Bu projemizde önemli mesafe kat ettik. Kış turizminde marka ilçe olan Palandöken’imiz; doğa turizminde de marka olacak. Yine Abdurrahmangazi Mahallemizde onlarca sokakta alt ve üst yapı faaliyeti yürüttük. Kaldırımlar yenilendi, yollarımız daha konforlu hale geldi. İlçemiz ekonomisine katma değer sağlayacak iki önemli projemizde de yatırım aşamasına geldik. ‘Maksut Efendi Mahallesi Üreten Kadınlar’ projemiz ve ‘Biyogaz Dönüşüm Tesisi’ projemizde KUDAKA ile sözleşme imzaladık. Bu yıl yatırımlarımızı tamamlayarak hizmete alacağız inşallah. Yenişehir’in çehresini değiştirecek, ticaretine ciddi katkı sağlayacak olan 1’inci ve 2’inci marketlerde kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe aldık. Bu yıl içerisinde TOKİ tarafından rezerv dükkanların yapımına başlanacak. Kırsal mahallelerimizde, taziye evi, köy evi, ihtiyaç sahibi ailelere konut desteği sağladık. Bütün bu Palandöken’in marka değerine yaraşır hizmetlerimizle ilçemiz nüfusunu da artırmayı hedeflemiştik. Elhamdülillah başarılı olduk.” açıklamasında bulundu.