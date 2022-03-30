Palandöken’de camiler Ramazan’a hazır

Palandöken Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde Ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan camilerin tamamında genel temizlik yaptı. Tam teşekküllü iç ve dış mekan temizliği yapan belediye ekipleri, camileri Ramazan ayına hazır hale getirdi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Temizlik imanımızın Gereğidir” diyerek, bu imani dikkat ve hassasiyet içerisinde ilçede bulunan camilerin tamamında temizlik faaliyeti yürüttüklerini dile getirdi. Başkan Sunar, “İlçemizde camilerin temizlik ve hijyen hizmeti, belediyemiz tarafından en titiz şekilde sağlanıyor. Ramazan ayının gelmesiyle çok daha detaylı bir temizlik çalışması başlattık. İlçemizdeki camilerin tamamını Ramazan ayına hazır hale getirdik.” dedi

Palandöken Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında farkındalık oluşturan bir belediye olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Sunar, “Sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için hassasiyet gösteriyoruz. Faaliyetlerimize dönük çok sayıda, çalışma azmimizi ve şevkimizi artıran mesajlar alıyoruz. Bu vesileyle çalışmalarımıza takdir içerikli yorumlarda bulunan ilçemiz sakinlerine teşekkür ediyor, mübarek Ramazan ayı coşkularını paylaşıyorum.” diye konuştu.