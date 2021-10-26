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‘Palandöken Yüzme Yarışları’ nefes kesti

Erzurum’da düzenlenen ‘Palandöken Yüzme Yarışları’ nefes kesti. Ferdi sporcuların yanı sıra Gençlik Spor Kulübü yüzücüleri dereceye girebilmek ve madalya kazanmak için kıyasıya yarıştı.

ERZURUM 26.10.2021, 10:24
‘Palandöken Yüzme Yarışları’ nefes kesti

Erzurum’da düzenlenen ‘Palandöken Yüzme Yarışları’ nefes kesti. Ferdi sporcuların yanı sıra Gençlik Spor Kulübü yüzücüleri dereceye girebilmek ve madalya kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Palandöken Yüzme Yarışları’ nefes kesen yarışlara sahne oldu.

Palandöken İlçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tam olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen yüzme müsabakalarına Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kategorisinde 100’e yakın sporcu katıldı. Çok sayıda veli ile yüzme severlerin izlediği yarışlarda sporcular dereceye girmek ve madalya kazanmak için kıyasıya yarıştı. Uzun bir pandemi sürecinin ardından Erzurum’da ilk kez yüzme branşında resmi bir müsabaka düzenlendi. 25 dolayında hakemin görev yaptığı yüzme müsabakalarında sporcular madalya için kulaç attı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de yarışmaları izledi.

Palandöken İlçesinde bulunan GSİM Tam Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlarda ilk üçe giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, İl Temsilcisi Umut Furkan Aknar, Tesis Amiri Cevdet Uluç ile diğer davetliler tarafından verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, dünya ve Avrupa’nın en gözde yüksek irtifa merkezi olan tam olimpik yüzme havuzunda bu kez Erzurumlu sporcuların dereceye girmek için kulaç attıklarının altını çizerek, “Yarışlara katılan tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Çocuklarını spora gönderen ve ellerinden tutarak yüzme havuzumuza getiren tüm velilerimize teşekkür ediyorum. İl Temsilcimiz Umut Furkan Aknar ile hakem arkadaşlarımızı da yarışların başarılı ve sorunsuz geçmesindeki gayretlerinden ötürü kutluyorum” dedi.

Erzurum Yüzme İl Temsilcisi Umut Furkan Aknar da kendilerine bu müsabakaların yapılmasında destek veren GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses’e teşekkür etti.

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