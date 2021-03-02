Palandöken yeni kontrollü normalde

Palandöken ilçesinde yeni normalleşme süreci ile birlikte kontrollü sosyal ve ekonomik yaşam yeniden başladı. İlçede okullar yüz yüze eğitime başlarken, Palandöken esnafı kepenklerini açarak siftah etti. İlçe halkı Erzurum’un orta risk düzeyinde olması, Palandöken’in de düşük riskli kategoride bulunmasının sevindirici olduğunu belirterek, tedbirlerin uygulanmasında başarı sağlayan Palandöken Belediyesi’ne teşekkür borçlu olduklarını belirttiler.

Sunar’dan Hatırlatma

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, salgının bitmediğini, sadece kontrollü bir dönemin başladığını hatırlatarak maske, mesafe ve temizlik konusunda sergilenen duyarlılığın devam ettirilmesini isteyerek, işyerleri, eğitim kurumları, sokak ve caddelerde dezenfekte işlemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Paltim Görev Başında

PALTİM ekiplerinin gerek sağlıklı ortamlar oluşması ve gerekse sosyal vefa grubu olarak işlevini sürdürdüğünü belirten Başkan Sunar, okulların yüz yüze eğitim öncesinde eğitime hazır hale getirildiğini, cami, kuran kursu gibi ibadet alanlarının peryodik biçimde steril edildiğini vurguladı. Başkan Sunar, ‘İnşallah esnafımızın yüzü bu dönemle birlikte yeniden ve sürekli gülecek, çocuklarımız eğitim ve öğretim coşkusunu yeniden yaşayacak. Bu sürecin devam etmesi bizim elimizde. Palandökenliler olarak kurallara uyar, mesafe, maske ve temizlikten ödün vermezsek, bir daha yasaklı dönemi yaşamayız. ‘ dedi.

Sunar’dan Palandökenlilere Teşekkür

Erzurum’un orta risk grubunda yer almasının bir başarı olduğunu, bu başarıda, sağlık konusunda titizlik gösteren vatandaşlar, tedbirlerin yürütülmesindeki kararlılığıyla Valilik ve toplum sağlığının korunması noktasında yerel yönetimlerin önemli rolü bulunduğunu belirten Sunar, ‘Bir kez daha hayatlarını hiçe sayarak toplum için fedakarlık sergileyen kamu çalışanlarına minnettarlığımızı bildiriyoruz. Allah hepsinden razı olsun. ‘ ifadesine yer verdi.