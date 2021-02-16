Palandöken Refah’tan PKK caniliğine sert tepki

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, terör örgütü PKK’nın alçak bir cinayet örgütü olduğunu söyledi.

Başkan Kızıltaş, “Savunmasız insanlara kurşun sıkacak kadar canileşen bir örgütle mücadeleden kimse taviz beklemesin. Bu örgüt ne ise, bu örgüte sırt veren, destek olan, onlarla aynı yolda ve istikamette yürüyenler de teröristtir” dedi.

Türk milletinin bağrına hafta sonunda 13 ayrı ateşin birden düştüğünü hatırlatan Başkan Yusuf Kızıltaş, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin her birisinin acısını yüreklerimizde ayrı ayrı hissettik. Onları şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklara emanet ettik. Ama onlar her daim yüreğimizde, zihnimizde ve fikrimizde yaşayacak. Yüreğimize bu ateşi düşürenlere ise hesap muhakkak sorulacak. Türkiye Cumhuriyeti bir gecede kurulmuş devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti asırlar öncesine dayanan ruh köklerine sahiptir ve binlerce yıllık devlet geleneği vardır. Bu gelenek haine ve hadsize mutlaka bedel ödetir ve hesap sorar” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, böyle bir dönemde terör sevicilik peşinde koşanlara da seslenerek, “Böyle dönemler safların netleştiği dönemlerdir. Ülkemize, vatanımıza, milletimize buğzedenler, birlik ve beraberliğimize kast edenler, zannetmesinler ki bu yaptıkları yanlarına kalacak. Dualarımızla yanında olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri gerekeni yapacak ve şehitlerimizin kanını kesinlikle yerde bırakmayacaktır” dedi.