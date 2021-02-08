Palandöken Refah’tan Kâbe-i Muazzama tepkisi

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, “Boğaz içi Üniversitesi’ndeki olayların rektör atamasıyla, düşünce ve ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisinin olmadığını hepimiz biliyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, Boğaz içi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya hakarete kadar varan olaylarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. İlçe Teşkilat Başkanı Arif Bayram Geyik, Halkla İlişkiler Başkanı Hakan Aydın, İlçe Sekreteri Ayhan Şanlı, Medya Tanıtım Başkanı Mete Ağgül, Siyasi İşler Başkanı Cengiz Yılmaz, Ekonomi ve Mali İşler Başkanı Ahmet Tenkiz, Ar-Ge Başkanı Şenol Yöngül, Sosyal İşler ve Yerel Yönetimler Başkanı Adem Kızıltaş’ın da imza koyduğu açıklamada, “Kâbe-i Muazzama tüm inananların kıblesi ve gönül mabedimizdir. Hiç kimse, ama hiç kimse Kabe-i Muazzama üzerinden inananların hassasiyetlerini test etmeye kalkışmasın!” uyarısında bulunuldu.

Olayların Arka Planı Çok Başka

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, Boğaz içi Üniversitesi’ndeki hadiselerin arka planında milli birlik ve beraberliği tahrik ve tahriş etmeye yönelik kirli oyunların bulunduğunu dile getirerek, “Sapkınlar bir araya geliyor ve bir sergi açıyor. Sergide mukaddesimiz olan Kâbe-i Muazzama’ya ait fotoğraf yerde sergileniyor. Bu kesinlikle kabul edilemez bir tutumdur ve alçaklıktır, sapkın bir girişimdir” vurgusu yaptı.

Milletimiz Alçakla Tuzakları Bozacak

Geçmişte de Türkiye’de kaotik ortam oluşturmak isteyenlerin işe üniversitelerden başladığını hatırlatan Yusuf Kızıltaş, “Milli Görüş’ün yıllardan beridir mücadele halinde olduğu emperyalist düzen ve siyonizm, açıkça görülüyor ki Türkiye’de bir karmaşa fitili ateşlemeye çalışıyor. Bilinsin ki, milletimiz kurulan bu alçakça tuzakları bozacak ve üniversitelerin kirli oyunlara alet edilmesine asla prim vermeyecektir. Yeniden Refah Partisi olarak; Allah’ın evi diye nitelendirdiğimiz Beytullah’a el ve dil uzatanları lanetliyor, kamuoyunun bu tür provokatif girişimler karşısında aklı selim ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.