Palandöken MEM’den şehitler için hatmi şerif okundu

Erzurum Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve lisede eğitim ve öğrenimini sürdüren öğrenciler tarafından Sarıkamış şehitleri ve bütün şehitler için Hatmi Şerif okundu.

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul ve liselerde değerler eğitimi kapsamında, öğrencilere milli ve manevi değerlerimizi anlatmak, kavratmak, yaşatmak adına sosyal sorumluluk farkındalık projesi planlayarak Sarıkamış Şehitleri ve bütün şehitler için Hatmi Şerif okundu. Öğrenciler tarafından şehitlerimiz için okunan Hatmi Şerifin duası ise bugün Cuma namazı sonrası okullara yakın camilerde yapıldı. öğrenci ve öğretmenlerinde katılımıyla gerçekleştirilen Hatim Duasına çok sayıda vatandaşta katıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, "Ortaokul ve lise öğrencilerimiz tarafından Sarıkamış Şehitlerimiz için Hatmi Şerifler okundu. Öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi anlatmak, kavratmak, yaşatmak adına sosyal sorumluluk farkındalık projesi kapsamında şühedanın bilinciyle yetişmesi bizleri çok memnun ediyor. Sosyal sorumluluk projesine kendi istekleriyle katılan öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.