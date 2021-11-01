Palandöken MEM’den “Değerlerinle Yaşa” etwinnig projesi

Kuruculuğunu Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu ve İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu’nun yaptığı “Değerlerinle Yaşa” etwinnig projesi, Palandöken, Yakutiye,Aziziye, Köprüköy, Hınıs, Horasan ilçelerinden ortaokul ve lise seviyelerinden dokuz okulun katılımı ile gerçekleştirildi.

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, değerler eğitimi okul öncesi dönemden liseye kadar bütün yaş guruplarını kapsadığı için projemiz değerler eğitimi üzerine kurulmuştur. Her ay belirlediğimiz değerleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatında yer alan belirli gün ve haftalar ile ilişkilendirerek faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Gazioğlu, bu ay yardımseverlik değerini Kızılay Haftası ile birleştirerek kan bağışı kampanyası düzenledik. Böylece çocuklarımıza yardımın farklı bir boyutunu öğretmeyi amaçlarken aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olarak kan bağışı konusunda da farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.