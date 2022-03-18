Palandöken MEM, atık malzemelerden üretilen ürünlerle sergi açtı

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm ve sıfır atık projesi kapsamında atık malzemelerden üretilen ürünlerle sergi açıldı.

Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Palandöken Halk Eğitim Merkezinin Giyim Üretim teknolojisi, El sanatları teknolojisi, Yiyecek içecek hizmetleri ve Çocuk gelişimi alanlarında açmış olduğu kurslardan 50 kurs öğreticisi ve yaklaşık 1000 kursiyerin katılımıyla “Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Projesi” kapsamında atık malzemelerden üretilen ürünlerden oluşturulan sergi düzenlendi.

Sergide değerlendirmede bulunan Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, ilçemize bağlı Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından kurs öğreticilerimiz tarafından yaklaşık bin kursiyerimize geri dönüşüm ve sıfır atık projesi kapsamında yaptıkları ürünlerin sergilenmesi bizleri çok mutlu etti. Proje kapsamında amacımız elimizde kullanılmayan ürünlerin tekrar kullanılmasını amaçlamaktayız. Proje kapsamında geri dönüşümde farkındalık oluşturmak adına Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve kursiyerlerimiz büyük bir özverenle çalışmışlar ve bu güzelim ürünleri kazandırmışlardır.

Gazioğlu, proje kapsamında emeği geçen idarecilerimize, öğreticilerimize ve kursiyerlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim dedi.