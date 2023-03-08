Palandöken ekibi depremzede kadınların hüznünü paylaştı

Palandöken Belediyesi depremzede kadınları unutmadı. Deprem bölgesindeki Belediye personeli çadır kentleri ziyaret ederek, depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın kutlama mesajını paylaşan ekipler, çiçek takdiminde bulundu.

Hüzün İçinde Kutlama

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kadını hayatın öncüsü olarak gördüklerini belirterek, bölgede asrın felaketiyle sarsılan ailelerin, kadınların özverileri ve dirayetleriyle yaşama tutunduklarını kaydederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Sunar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü hüzün içinde yaşadıklarını kaydetti.

Acımız Tarifsizdir

Başkan Sunar mesajında, “Acımız tarifsiz. Kayıpları geri getirmemiz mümkün olmasa da, yaralarımızı dayanışma içinde sarıyoruz. Palandöken Belediyesi olarak depremin yaşandığı ilk günden bugüne kadar bölgede vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Moral ekiplerimiz sürekli sahada. Bugün de 8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle, deprem bölgesindeki kadınlarımızın gününü kutluyor, moral vermeye çalışıyoruz. Rabbim bu felaketin tekrarından asil milletimizi, tüm insanlığı korusun. Bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Başta deprem bölgesindeki kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum.” İfadelerine yer verdi.