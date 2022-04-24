Palandöken Belediyespor namağlup BAL’da

Serkan Daş 1.Yerel Amatör Ligi şampiyonu Palandöken Belediyespor, Yakutiye Belediyespor’u penaltılarda 4-2 yenerek Bölgesel Amatör Ligi’ne yükseldi.

Palandöken Belediyespor Futbol Kulübü bir ilke imza attı. Serkan Daş 1.Yerel Amatör Ligini namağlup tamamlayan kulüp, tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) yükseldi. Kazım Karabekir Stadı’nda Yakutiye Belediyepor ile final maçında karşı karşıya gelen Palandöken Belediyespor FK, rakibini penaltılarda 4-2 yendi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk 90 dakikasında Palandöken Belediyespor 1 penaltıdan faydalanamadı. Uzatmalara giden maçta bir penaltı daha kazanan lacivert beyazlılar, bu penaltıyı da golle sonuçlandıramadı. Karşılaşmanın 120 dakikası golsüz sona ererken, maç penaltılara gitti. Büyük heyecanın yaşandığı penaltı atışlarında Palandöken Belediyespor, rakibini 4-2 yenerek Bal Ligine yükseldi.

Maç Sonu Büyük Sevinç Yaşandı

Palandöken Belediyespor’da, maç sonu büyük sevinç yaşandı. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, Bal Ligi coşkusunu taraftarıyla birlikte doyasıya yaşadı.

Sunar’dan Tebrik

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, fair-play örneğinin sergilendiği maçta, yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları kutlayarak sevinçlerine ortak oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takımlarının namağlup Bal Ligine yükseldiğini söyleyen Sunar, “Palandöken’i adına yaraşır zirvelere taşıyan teknik heyet ve futbolcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi