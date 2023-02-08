Palandöken Belediyesi tüm imkânlarıyla depremzedelerin yanında

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ve geniş bir yıkıma yol açan 7.7 şiddetindeki depremin ardından, tüm Türkiye’de olduğu gibi Erzurum ve Palandöken’de de yardım seferberliği başlatıldı. Erzurum Valiliği ve AFAD koordinesinde yürütülen yardım çalışmaları, Palandöken’de, Palandöken Belediyesi ve Palandöken kaymakamlığınca yönetiliyor. İlçe sakinlerinin kampanyaya katılımı yoğun bir şekilde devam ediyor.

Palandöken dayanışma örneği sergiliyor

İlçede yürütülen yardım çalışmalarını değerlendiren Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kampanyaya yoğun katılım sağlayan Palandökenlilere teşekkür etti. Başkan Sunar, “Yaptığımız yardım çağrısının hemen ardından, Erzurum Valiliğimiz ve AFAD tarafından belirlenen yardım toplama merkezine Palandökenliler adeta akın etti. AFAD tarafından belirlenen ihtiyaç listesindeki insani yardım malzemeleriyle, yardım toplama merkezini dolduran vatandaşlarımız, tam bir dayanışma örneği sergiliyor. Yardım malzemesi dolu 18 TIR’ı, afet bölgesine uğurladık. Kampanyaya ilçemiz sakinlerinin katılımı yoğun bir şekilde devam ediyor. Duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz.” dedi

Tüm imkanlarımızı seferber ettik

Palandöken Belediyesi’nin tüm imkanlarını, depremzede vatandaşlar için seferber ettiğini belirten Başkan Sunar, “Personelimizin önemli bir kısmını yardımlaşma organizasyonuna dahil ederken, İş makinalarımızın büyük bölümünü, 20 personelimizle birlikte, deprem bölgesine gönderdik. Palandöken Belediyesi olarak, bütün imkanlarımızı depremzede kardeşlerimiz için seferber ettik. Yüreğimizi yakan bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Yaraları sarmak için canla başla arama kurtarma faaliyeti yürüten, ekiplere kolaylıklar diliyorum. Rabbim güç, kuvvet versin.” diye konuştu

Devlet millet el ele

Açıklamasında, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara da değinen Sunar, “Devletimiz tüm ekipmanlarıyla sahada; canla başla çalışıyor. Büyük ve güçlü bir Devletimiz var. Büyük devletin imkan ve kabiliyetiyle sahada çalışmalar devam ediyor ve gereken her şey yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.