Palandöken Belediyesi çocukların gönlüne dokundu

Palandöken Belediyesi Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla çocukların gönlüne dokundu. Başkan Sunar’ın daveti üzerine Efkan Ala Kültür Merkezi Konferans Salonunu tıka basa dolduran çocuklar, Nasrettin Hocayla fotoğraf çektirdiler, gölge oyunuyla eğlenceli vakit geçirdiler.

Palandöken Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Palandökenli çocukları Hacivat-Karagöz gölge oyunuyla buluşturdu. Efkan ala Kültür Merkezinde 2 seans şeklinde sahne alan oyuna çocukların ilgisi yoğun oldu. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Kültürümüzü, sanatımızı, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın hassasiyeti içerisindeyiz.” diyerek, katılım sağlayan çocuklara horoz şekeri ikramında bulundu.

Sunar, “Çocukların gönlüne dokunmak kadar güzeli yok”

Başkan Sunar, “Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan gölge oyununun, yüzyıllardır koruduğu kültürel izini devam ettirmesini amaçlıyoruz. Mübarek Ramazan ayının vazgeçilmez eğlencelerinden olan Hacivat-Karagöz gölge oyununu, bu amaç doğrultusunda çocuklarımızla buluşturduk. İlgi yoğun oldu. 400 kişilik salonumuz her iki seansta da tıka basa doldu. Palandöken’de çok önemli faaliyetlere imza attık. Ama şunu net söyleyeyim ki, bizi en sevindiren faaliyetimiz bu oldu. Kültürümüzü çocuklarımızla buluşturmak bizim için büyük mutluluk. Onları mutlu mesut görmekten müthiş derecede memnunuz. Çocukların gönlüne dokunmaktan daha güzel bir şey yok.” İfadelerini kullandı

Başkan Sunar’la Öz Çekim

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, ‘Başkan amca’ diye hitap ettikleri, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’la ‘öz çekim’ yaptılar. Başkan Sunar’a sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, etkinlik için teşekkürlerini ifade ettiler.

Başkan Sunar’dan Horoz Şekeri İkramı

Programın sonunda çocuklara, Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan Horoz şekeri ikramında bulunan Başkan Sunar, “Harikasınız çocuklar, sizinle her şey çok güzel! Yaz geliyor, park ve bahçelerde görüşmek üzere.” İfadelerini kullanarak vedalaştı.