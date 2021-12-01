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Öztürk’ten milli sporculara tebrik

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Avrupa’da tarih yazan Kadın ve Erkek Curling Milli takımlarımızı tebrik etti. Öztürk, “Sizler bizim için gurur tablosu oldunuz. Olimpiyat vizesi olarak olimpiyatlarda da bir tarih yazarsanız adınız tarihe altın harflerle yazılacaktır” dedi.

ERZURUM 01.12.2021, 14:18
Öztürk’ten milli sporculara tebrik

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Avrupa’da tarih yazan Kadın ve Erkek Curling Milli takımlarımızı tebrik etti. Öztürk, “Sizler bizim için gurur tablosu oldunuz. Olimpiyat vizesi olarak olimpiyatlarda da bir tarih yazarsanız adınız tarihe altın harflerle yazılacaktır” dedi.

Norveç’in Lillehammer Kentinde yapılan Avrupa Curling Şampiyonası’nda tarih yazan Kadın ve Erkek Milli takımımız Erzurum GSİM’deydi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Başkanvekilleri Ahmet Çelebi, Murat Akın, yönetim kurulu üyeleri Güngör Şenses, Levent Çakmur, Erkek Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çelik ile Avrupa’da tarih yazan milli curlingçileri kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Avrupa Fatihlerini başarılarından ötürü tebrik ederek dünya şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri öncesinde başarı dileklerini iletti.

Kadınlarda A Klasmanın da Antrenör Bilal Ömer Çakır yönetiminde ilk 7 içinde yer alarak Dünya Şampiyonası’na direk katılma hakkı kazanan Ay-yıldızlı sultanlar ile Antrenör Ahmet Çelik nezaretinde B Klasmanında Avrupa Şampiyonu olarak A Klasmanına yükselen ve dünya şampiyonası ön eleme müsabakalarına katılma hakkı kazanan sporcuları tebrik eden Öztürk, “Bu tablo bizim için gurur vesilesidir. Federasyon başkanımız Kenan Şebin nezaretinde başarıda katkıda bulunan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Devletimizin Erzurum’a önemli spor yatırımları yaptığını ve bu tesislerden herkesin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkmasını beklediğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Devletimizin ilimize kazandırdığı buz sporları tesisleri ve atlama kuleleri sayesinde ülkemizin gurur duyduğu sporcular çıktı. Çıkmaya da devam edecek. Short tracta Furkan Akar’ın olimpiyat vizesi alması, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu’nun ikinci kez olimpiyatlara gitmeye hak kazanması bizim için büyük bir onur. İnşallah Curlingçilerimiz de olimpiyatlara katılma hakkı kazanacaklar. Antrenörlerimize ve sporcularımıza güvenimiz ve inancımız tam. Kendilerine başarılar diliyorum. Curlingte Avrupa ve dünya arenasında yakaladığımız başarıyı olimpiyatlarla taçlandırmalıyız” diye konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Curling Federasyonu yönetimini ve Avrupa fatihi sporcuları kurumlarında ağırlamaktan büyük bir sevinç yaşadıklarını belirterek, “Sporcular bizim her zaman baş tacımız. Devletimiz sporcularımızın Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmaları için seferber olmuş durumda. Bir çok önemli tesisler ve yatırımları sporcularımızın ayaklarına kadar götürmüş durumdayız. Bizim sporcularımızdan tek beklentimiz bayrağımızı göndere çektirmeleri ve İstiklal Marşımızı okutmaları. Biz onlar için varız ve sporcularımızın emrindeyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Türkiye Curling Federasyonu olarak başarıyı kendilerine ilke edindiklerini belirterek, “Bu anlamda illerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri federasyonların hamisidir. Onların desteği olmadan başarıların gelmesi zor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk de, göreve geldiği günden beri bizim için seferber olmuş durumda. Kendisine destekleri ve ilgisi için teşekkür ediyorum” dedi.

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