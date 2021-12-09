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Öztürk: “Olimpiyatlar için meşakkatli yolları birlikte aşacağız”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Antrenörlerle tanışma toplantısı yaptı. Öztürk, “Erzurum tesis ve spor zengini bir kent. Olimpiyat yolu meşakkatli bir yol. Bu meşakkatli yolları birlikte aşarak olimpiyatlara sporcu yetiştireceğiz” dedi.

ERZURUM 09.12.2021, 15:54
Öztürk: “Olimpiyatlar için meşakkatli yolları birlikte aşacağız”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Antrenörlerle tanışma toplantısı yaptı. Öztürk, “Erzurum tesis ve spor zengini bir kent. Olimpiyat yolu meşakkatli bir yol. Bu meşakkatli yolları birlikte aşarak olimpiyatlara sporcu yetiştireceğiz” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yeni Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) binası konferans salonunda antrenörlerle tanışma toplantısı yaptı. Gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerek kulüplerde gerekse Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de antrenör ve uzman olarak görev yapan isimlerle tanışma toplantısı yapan Öztürk, önemli mesajlar verdi.

Öztürk, "Olimpiyat yolculuğu meşakkatli bir yolculuk. Olimpiyatlara sporcu gönderdiğimizde ülke olarak hep birlikte mutlu oluyoruz. Erzurum tesis ve spor zengini bir kent özellikle kış ve buz sporlarında ülkemiz adına önemli bir misyon üstlenmiş bir kent. Kış ve buz sporları federasyonlarına ışık tutan önemli bir şehir" dedi.

Kendisinin eski Milli Hentbolcu olduğunu ve sporun içinden geldiğini ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Erzurum’un, Türkiye’nin başarılı sporcular yetiştiren antrenörlere ihtiyacı var. Ben sporun içinden gelen bir bürokrat olarak sizlere iyi bir çalışma ortamı sunacağım ve ardından sizlerden başarı isteyeceğim. Sporun tabanından geliyorum, antrenörlük yaptım, şimdi yönetici olarak spora hizmet ediyorum. Sizlerin olimpiyatlara sporcu yetiştirmesi için sizlere iyi bir çalışma ortamı oluşturma adına buradayım. Herkesin bizlerden büyük beklentileri var. O beklentilere karşılık vermek için seferber olacağız” diye konuştu.

Erzurum’da görev yapan tüm antrenörlere ve beden eğitimi öğretmenlerine değer verdiklerinin altını çizen Öztürk, “Atatürk Üniversitesi ve ETÜ spor adına bizim için önemli bir şans. Büyükşehir Belediyemiz ve spor kulüplerimiz bizim en büyük paydaşlarımız. En önemli paydaşlarımız arasında Milli Eğitim Müdürlüğümüz bulunuyor. Biz Milli Eğitim Müdürlüğümüzün spor salonlarından, onlarda bizim spor tesislerimizden faydalanacak. Antrenörlük diplomasına sahip beden eğitimi öğretmenlerimiz ve kendi kurumumuzda çalışan antrenörlerimiz ile özel kulüplerde görev yapan antrenörlerden geniş bir havuz oluşturacağız. Olimpiyat sporcuları çıkarmak için herkesin bilgi ve tecrübelerine ihtiyacımız var. Sporda branş ayrımı yapmaksınız her sporu bir bütün olarak düşüneceğiz” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bir öğretmenin Milli Eğitim için ne kadar önemli bir paydaş olduğunu bildiklerini belirterek, “Bizim kurumumuz için de antrenörlerimiz çok önemli birer paydaşımızdır. Antrenör ordumuzu güçlendirmek için Baka” şeklinde konuştu.

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