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Öztürk görevine başladı
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Birdal Öztürk kente gelerek görevine başladı.
ERZURUM 08.11.2021, 15:15
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Birdal Öztürk kente gelerek görevine başladı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan eski Trabzon GHSİM İl Müdürü Birdal Öztürk, göreve başladı. Eski İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Öztürk’ü çiçeklerle karşılayarak başarı dileklerini iletti.