Öztürk BB Erzurumspor Kulübü’nü ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Toto 1. Ligde zirve mücadelesi veren BB Erzurumspor Kulübü’nü ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nü ziyaret etti. Geçtiğimiz Pazartesi günü Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayan Öztürk, BB Erzurumspor Kulübü’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Şehrin profesyonel futboldaki tek temsilcisi olan Mavi-beyazlı kulübün başkanı Ömer Düzgün ile yöneticilerle sohbet eden Öztürk, zirve yarışı veren Mavi-beyazlılara başarı dileklerini iletti.

Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün de, nezaket ziyaretinden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’e teşekkür ederek, sezon sonunda tüm şehir olarak şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerinin altını çizdi.

Düzgün, “İnşallah bir sezon aradan sonra gerçek layık olduğumuz Süper Lige döneceğiz” dedi.

Başkan Düzgün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’e başarı dileklerini de iletti.