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Özlenen kar Oltu’ya yağdı
Doğu Anadolu geneline beklenen kar dün gece itibarıyla yağmaya başladı.
ERZURUM 16.01.2021, 13:03
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Doğu Anadolu geneline beklenen kar dün gece itibarıyla yağmaya başladı.
Oltu Aslanpaşa Mahallesi Muhtarı Zafer Şahin, ‘İki aydır beklediğimiz kar yeni yağmaya başladı. Memleketimiz konum itibarıyla kar ve yağmur mutlaka yağası gerekiyor uzun süre kurak giden havalardan sonra bu kar ilaç bir gibi geldi azda olsa ortalık biraz beyazlandı inşallah yağmaya devam eder’ dedi.Oltulu Mustafa Şenocak ise ‘Uzun zamandır beklediğimiz kar yeni yağmaya başladı. Geceden beri devam ediyor, mutlu olduk güzel oldu. İnşallah devam eder’ dedi.
5°
hafif yağmur
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|17
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|17
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|18
|30
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|17
|28
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|18
|27
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|17
|26
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|18
|24
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|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
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|22
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|15. Rizespor
|17
|21
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|17
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|18
|19
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|17
|16
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|17
|33
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|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
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|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
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