Özel vakıf okulları gönülleri mest etti

Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen programda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Tamamı Vakıf Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan ve sergilenen programda şiirler okunarak, oratoryo, müzik korosu ve halk oyunları gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin katıldığı kutlama programında gerçekleştirilen gösteriler beğeni toplarken, anaokulu öğrencilerinin okudukları Cumhuriyet temalı şiirler dinleyicilerden büyük alkış aldı.