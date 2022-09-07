Özel Vakıf Okulları Fen ve Anadolu Lisesi 12 Eylül’de açılıyor

Erzurum’un başarılı eğitim kurumlarından Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları; bünyesinde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokulun ardından lise eğitimi veren yeni bir okul açıyor.

2003 yılından bu yana ülke çapında dereceler yaparak Türkiye birincileri çıkaran Özel Vakıf Okulları, bu başarısını lise eğitiminde de devam ettirmek için Atatürk Üniversitesi Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesinin açılışı için gün sayıyor.

2022-2023 eğitim-öğretim dönemine hazır hale gelmesi için hazırlıkları tamamlanan Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesi, günümüzün modern mimari yapısına uygun olarak tasarlandı. Teknolojik aletlerle donatılan Fen ve Anadolu lisesi, deneyimli eğitim kadrosuyla öğrencilerin en kaliteli eğitimi alabilmeleri için tüm koşulları sağlıyor.

Erzurumlu olan ve lisesin yapımına önemli derecede destek sağlayan Arı Okulları Kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın katılımıyla 12 Eylül’de açılışı gerçekleştirilecek olan Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesi ile Erzurum’a yeni nesil bir lise kazandırılmış olacak.

Erzurum’da ilkokul ve ortaokul eğitimine yön veren Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının bu misyonunu yeni açılacak olan Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu Lisesi ile devam ettireceğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Fen ve Anadolu lisesinin Atatürk Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye’nin sayılı üniversitelerine öğrenci gönderebilecek bir kapasitede eğitim vereceğini söyledi.

Açılış için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Rektör Çomaklı, kaliteli eğitim adresi olan Özel Vakıf Okullarının yapımında emeği geçen Sıtkı Alp’e teşekkür ederek Erzurum halkını açılışa davet etti.