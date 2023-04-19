Öz’den Aziziye çıkarması

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Öz, dünkü seçim gezisini Aziziye’de tamamladı.

İlçe Başkanlığı ve ardından İlçe Seçim Koordinasyon Merkezine giden Öz, Şehit Tuncay Yurdigül’ün evine giderek annesi Mütahire Yurdigül’e ziyaret gerçekleştirdi. Selçuklu ve Saltuklu Mahallesi’nde esnaf gezisi yapan Milletvekili Adayı Öz’e yoğun ilgi olduğu görüldü. Daha sonra İl Başkanı İbrahim Küççükoğlu, Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve teşkilat mensupları ile Vuslat Derneğini ziyaret eden Öz, ardından Gençlik Kolları Başkanlığının İftara Beş Kala programına katıldı.

Dadaşkent’de kahvehane ziyareti de yapan Öz, buralarda konuşma yaptı. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Asrın Felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinin yaralarının süratle sarıldığına dikkat çeken AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, seçim gezilerinde edindikleri izlenime vurgu yaptı. Erzurum genelinde dokundukları, dinledikleri herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teveccühün artarak devam ettiğini kaydeden Öz, “AK Parti ile şu ana kadar meydana gelen Van, İzmir, Elazığ, Bingöl ve İzmir depremlerinde nasıl ki yıkılan yerler yeniden inşa ve ihya edildiyse, kimsenin şüphesi olmasın 11 ilimizde de aynı inşa ve dönüşüm mutlaka yapılacaktır. Cumhurbaşkanımızın söz verip yapmadığı hiçbir icraatı olmadığını herkes bilir. Öyle ki bunu muhalefette çok iyi biliyor. Bu yüzden depremzedelerimizin bile umudu Erdoğan olduğunu hatırlatmak istiyorum. 20 yıldan bu yana Türkiye’de ki büyük dönüşüm, 14 Mayıs seçimleri sonrasında da devam edecektir” dedi.