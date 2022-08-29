Öz’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle taçlanan bu savaş, Türk tarihinin destan sayfalarından biridir.” dedi.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirten Başkan Öz, “Savaş meydanlarında ilayı kelimatullah yolunda destanlar yazan Türk Milleti, yüz yıl önce istiklaline vurulmaya çalışan prangaları parçalayarak atmış, Allah’tan başkasının önünde eğilmeyeceğini bir kere daha ispatlamıştır. Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği bu zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarındandır.” dedi.

Yayımladığı mesajda büyük zaferin yüzüncü yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Öz, mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle ülkemizin her bölgesinden birlik-beraberlik içerisinde milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz, bu savaşta Türk Milletinin gücünü ve cesaretini kanıtlamış, kazandığı bu büyük zaferle de ülkemiz tarihine adını yazdırmıştır.

Bu millet 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da elde ettiği büyük zaferle Türkiye’yi işgalden kurtarmış, uçurumun kenarından döndürmüştür. Büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan toprakları düşmandan bütünüyle arındırılmış ve istiklal savaşı hak ettiği büyük zaferle taçlandırılmıştır. Bu destansı zaferle birlikte millet kendisine yeni ufuklar, büyük hedefler çizmiş ve bu doğrultuda ülkeyi kalkındırmıştır. 30 Ağustos birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin, büyük Türkiye hayalinin, özgürlük mücadelesinin adı ve ispatı olmuştur.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünü en kalbi duygularla kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarıyla, aziz vatanımızı korumak için kanlarını bu uğurda feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin Zafer Bayramını tebrik ediyorum.”