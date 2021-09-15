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Özdağ’dan ETSO’ya ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ, Genel Başkan Yardımcıları Cezmi Polat, Seyit Yücel, Av. Serdar Öztürk ve Av. Burak Mengü ile birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti.

ERZURUM 15.09.2021, 15:40
Özdağ’dan ETSO’ya ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ, Genel Başkan Yardımcıları Cezmi Polat, Seyit Yücel, Av. Serdar Öztürk ve Av. Burak Mengü ile birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti.

Ziyarette, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demir, Hamit Aydoğdu, Engin Çimen ve Mustafa Akal’la bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Özdağ, partisinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette şehrin ekonomisini anlatan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik de, yaklaşık 1 buçuk yıldır iş ve çalışma hayatını etkileyen pandeminin neden olduğu sorunların çözümü noktasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ilgili kurumlar nezdinde yürütülen çalışmalardan söz etti.

Başkan Yücelik ziyaretin anısına, Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ ile Seyit Yücel, Serdar Öztürk ve Burak Mengü’ye gümüş işlemeli Oltu taşı tespih hediye etti.

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