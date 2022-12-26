Özakalın, 6. bölge talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, uzun bir süredir ısrarla üzerinde durduğu, Erzurum’un 6. Teşvik Bölgesine alınması yönündeki talebini içeren raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğunu söyledi.

Erzurum iş dünyasının öncelikli taleplerinden birisi olan ve bunun karşılık bulması halinde şehri yatırım, üretim, istihdam ve ihracat anlamında daha üst seviyelere çıkaracak 6. Bölge talebiyle ilgili raporu, havalimanındaki karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletme imkanı bulduklarını kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın, “Şehrimizin, iş dünyamızın bu konudaki talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Cumhurbaşkanımıza, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Odamızın 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yürüttüğü çalışmalardan ve buradaki yatırımları hızlandırmak için verdiğimiz çabadan söz ettik. Ancak teşvikteki mevcut durumun ve 5+1 uygulamasının ilimizin ihtiyacını karşılamadığını ve yatırım anlamında şehrimizi yeterince cazip kılmadığını kendilerine arz ettik. Ayrıca, Erzurum’un yerli ve yabancı sermayeli yeni yatırımlara kavuşması ve mevcut yatırımların da üretim ve istidama devam edebilmeleri için 6. Teşvik Bölgesi’ne alınmamızın önemini ifade etmeye çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da talebimizi değerlendireceklerini belirttiler. Bundan sonra takdir zat-ı alilerinindir” diye konuştu.

“6. Bölgeye alınmamız itici güç olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, Aziziye ilçesinde 1,5 milyon metrekare alana kurulacak olan 2. OSB 3. Etap arazisinin genişletilmesiyle ilgili konuyu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini belirten ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın şunları söyledi; “Yatırımcılarımızın yer taleplerini daha rahat karşılayabilmek adına 3. Etap’ta askeriyeye ait 1.5 milyon metrekarelik alanın daha 2.OSB’ye tahsis edilmesi çok önemli Bunun için yine Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Odamız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 6. Bölge talebimizde olduğu gibi 2. OSB 3. Etap alanının genişletilmesiyle ilgili konuyu da en üst makama iletmiş olduk. İnşallah her ikisinde de olumlu neticeler alırız. Bu taleplerimizin olumlu karşılık bulması, yaklaşık 30 yıldan bu yana Organize Sanayi Bölgeleri ve yatırımlar anlamında beklediğini bulamayan Erzurum için itici bir güç olacak ve inşallah ilimizde yeni OSB’lerin kurulmasının önü açılacaktır. Artık Erzurum’un da coğrafi konumu, sahip olduğu potansiyelleri ve ulaşım avantajları sebebiyle ekonomisinde sanayinin de ön planda olduğu şehirlerden birisi olmasını istiyoruz.”