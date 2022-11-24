Öz: “Teşkilat akademisi Türkiye yüzyılına odaklanıyor”

AK Parti’de Teşkilat Akademisi “Türkiye Yüzyılı” Eğitim Programı 4. haftasıyla devam ediyor. Teşkilat Akademisi Eğitim Programı “Türkiye Yüzyılı” konseptiyle 26-27 Kasım tarihlerinde 7 ilde gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitimlerinin devam ettiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “81 ilde ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olmak üzere üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsıyor.” dedi.

93 bin teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda dersler verildiğini belirten Başkan Öz, “Eğitimlerin ana teması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi olarak planlandı. İlk eğitimler 5-6 Kasım tarihlerinde başladı. 26-27 Kasım tarihlerinde Hatay, Osmaniye, Yalova, Kocaeli, Ardahan, Erzurum ve Erzincan’da gerçekleştirilecek eğitimlerle birlikte dördüncü hafta tamamlanmış olacak.” dedi.

Teşkilat Akademisi eğitiminin 26 Kasım 2022 Cumartesi Günü Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde de düzenleneceğini belirten Öz, “Eğitim programına AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü M. Esat Nuhoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Türkiye Gazetesi Köşe Yazarı Prof. Dr. Mehmet Şahin, Yeni Şafak Gazetesi’nden Taha Hüseyin Karagöz ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan birer eğitim verecek. Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı çerçevesinde verilecek eğitimlerde Bölge Koordinatörü Nuhoğlu “Seçim 2023”, Akademisyen Prof. Dr. Şahin “Sıkça Sorulan Sorular”, Gazeteci Karagöz “Siyasal İletişim ve Yeni Medya”, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan ise “Türkiye Yüzyılı” konularını ele alacak.” diye konuştu.

Teşkilat Eğitimi programlarını değerlendiren AK Parti AR-GE ve Eğitim’den sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Şen; “Eğitim programının hedefi Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 93 bin teşkilat mensubumuzun motivasyonunu, inancını, özgüvenini ve aidiyetini yükselterek önümüzdeki önemli sürece hazırlanmak. Gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetleri çerçevesinde, her ilimizde üç kademe il ve ilçe yönetimlerimizi programa alıyoruz. Teşkilat Akademisi adını verdiğimiz eğitimleri tüm Türkiye’de daha önce 2 kez gerçekleştirdik. Bu 3. dönemi. Eğitimler, alanında uzman ve kamuoyunun da çok iyi tanıdığı isimler tarafından veriliyor. Eğitim içeriğine bağlı olarak, MYK/MKYK üyelerimiz, Bakanlarımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, uzman eğitimciler, akademisyenler ve gazeteciler 4 ana ders başlığında eğitim veriyor. AK Parti; yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyor. Eğitimlerimizin ana konsepti Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı üzerine yapılıyor. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Teşkilatlarımızın tüm hazırlığı buna yönelik.” dedi.

Dördüncü haftasına giren Teşkilat Akademisi eğitim programı, her ilde dört ders başlığında veriliyor olup 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek.