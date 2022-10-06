Öz: O’nun ümmeti elbette O’na benzemelidir

Hz. Muhammed Aleyhisselamın Allah’ın son elçisi olduğunu hatırlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de O’nun son peygamber ve alemlere rahmet olduğunu bizlere haber vermiştir. Allah’a iman eden ve bu imanın gereği Efendimiz Aleyhisselamın sünnetine uygun bir hayat sürmeye çalışan bizler, son ümmet olarak hem büyük bir mükâfatın hem de büyük bir sorumluluğun altında olduğumuzu bilmek zorundayız. Toplumların giderek daha büyük bir hızla sekülerleştiği çağımızda İslam’ın sancağını en üste taşımak ve Peygamber Aleyhisselamın mesajını tüm dünyaya doğru ve eksiksiz bir biçimde duyurmak gibi bir görevimiz var. Bu görevi yalnızca dil ile yapmak yeterli olmaz. O’nun dünyaya gelişini büyük bir coşkuyla kutlarken kendimizi de hesaba çekmeli ve ne kadar O’na uygun yaşadığımızı elekten geçirmeliyiz zira O’na ümmet olmak O’na benzemekle olur.” dedi.

Öz: Toplumların Düzelmesi Fertlerden Başlar

Yayımladığı mesajda, peygamberlerin sonuncusu olan alemlere rahmet Hz. Muhammed Aleyhisselamın dünyaya teşrifleri nedeniyle tüm İslam alemini tebrik ettiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, şunları söyledi:

“Çağımızda sekülerleşmeyle birlikte ehli sünnette aykırı bir din çerçevesi de çizilmektedir. Dünün Müslümanları ile bugünün Müslümanları arasında hem yaşayış hem anlayış hem de özümseme açısından büyük uçurumlar oluşmaktadır. Müslümanlar hızla hadislerden uzaklaşmakta ve ayetlere yeni yorumlar yapan birtakım akımlarla savrulmaktadır. Toplumların düzelmesi fertlerin düzelmesiyle başlar. Efendimiz Aleyhisselamın teşriflerini kutlayacağımız bu gecede kendimizi O’nun örnek hayatı ışığında ciddi bir süzgeçten geçirerek yenilemeli ve Yüce Allah’tan af ve mağfiret dilemeliyiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlit Kandili’ni tebrik eder, dünyada hızla tutuşan fitne ateşinin hayırlı sebeplerle söndürülmesini temenni ederim.”