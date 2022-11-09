Öz: Minnetle anıyoruz

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84.yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yürürken kurucu liderimizi saygı ve minnetle anıyorum.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Mücadelesini başarıya ulaştırarak dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve ülkesini modern bir hüviyete kavuşturan saygın bir lider olduğunu belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Türkiye olarak, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz. 84 yıl önce hayata gözlerini yumarken geride küllerinden doğmuş bir devlet bırakan Mustafa Kemal Atatürk, ’Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ veciz ifadesiyle bu anı hatırlatmıştı. Bugün gelinen noktada ilelebet yaşayacak olan devletimizin çağı yakalama yarışında başarıya ulaştığını ve dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri olduğunu gururla görmekteyiz. Bu vesileyle bir kere daha vurgulamak isterim ki onun aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938; bizler için bir devrin bittiği bir tarih değil, sonsuza dek sürecek Cumhuriyet yolculuğumuzun yeni bir merhaleye geçtiği yepyeni bir tarihi başlangıçtır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Harbi şehit ve gazilerimizi rahmetle, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurreisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ise derin bir saygı ve minnetle anıyorum" dedi.