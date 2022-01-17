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Öz: “İnsanımızı ve hizmeti önemsiyoruz”

AK Parti Erzurum İlçe Danışma Meclisi Toplantıları devam ediyor. Olur ve Şenkaya’da yapılan İlçe Danışma Toplantılarına AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da katıldı. Katılımın yoğun olduğu İlçe Danışma Meclisi Toplantılarında İlçe sorunları ele alınırken yapılabilecekler ve çözüm yolları tartışıldı.

ERZURUM 17.01.2022, 09:46
Öz: “İnsanımızı ve hizmeti önemsiyoruz”

AK Parti Erzurum İlçe Danışma Meclisi Toplantıları devam ediyor. Olur ve Şenkaya’da yapılan İlçe Danışma Toplantılarına AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da katıldı. Katılımın yoğun olduğu İlçe Danışma Meclisi Toplantılarında İlçe sorunları ele alınırken yapılabilecekler ve çözüm yolları tartışıldı.

İlk toplantı Olur’da yapıldı

Olur’da yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaeliler, AK Parti Olur İlçe Başkanı Mevlüt Kaya, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan ve Olur Gençlik Kolları Başkanı Kadir Kılıç katıldı.

Şenkaya’da yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantısına ise Şenkaya’da yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaeliler, AK Parti Şenkaya İlçe Başkanı Ahmet Ayyıldız, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Şenkaya Gençlik Başkanı Mahir Yavuz ve Şenkaya Kadın Kolları Başkanı Hülya Yıldız katıldı.

Öz: İnsanımızı ve hizmeti önemsiyoruz

İlçe Danışma Meclisi Toplantıları sonrasında bir değerlendirmede bulunan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “AK Parti olarak her geçen gün çıtayı biraz daha yükseğe çıkarmaya, hizmet kalitemizi biraz daha artırmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda İlçe Danışma Meclisi toplantılarımızın katkısı çok önemli oluyor. Olur ve Şenkaya’da katılım oldukça yüksekti. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz zira insanımızı ve onlara yapacağımız hizmeti önemsiyoruz. Diğer ilçelerimizde gördüğümüz takdir ve memnuniyeti burada da müşahede etmiş olmaktan ayrıca mutluyuz. Halkımızın beklentileri var, eleştirileri var, talepleri var fakat genel anlamda büyük bir memnuniyet de var. AK Parti olarak tercih ettiğimiz hizmet siyaseti, tüm saldırılara tüm iftiralara rağmen halk nazarında takdir toplamakta ve destek bulmaktadır. Biz bu yolda hizmeti esas alan siyasetle yürümeye devam etmekte kararlıyız.” dedi.

Altınok: İlkesiz muhalefetle mücadele ediyoruz

İlçe Danışma Meclisi Toplantıları sonrasında bir değerlendirmede bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, “Türkiye’yi Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda metropollerden en küçük yerleşim birimine kadar her insanımıza ulaşmaya, her insanımızı dinlemeye ve problemleri tespit etmeye çalışıyoruz. Halkımızın teveccühünü ve takdirini görmek bizi mutlu ettiği kadar aldığımız sorumluluğun büyüklüğünü ve ağırlığını da hatırlatıyor. Bu teveccühe layık olma adına ülkemizin son yirmi yılına hizmetleriyle, yatırımlarıyla damga vuran AK Parti, geleceği de tasarlamaya devam etmektedir. Yirmi yıl önce aldığımız Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında olumlu anlamda çok büyük fark olduğunu ideolojik bakmayan her kesim takdir edecektir. Günümüzde ideolojik saplantılarla her şeye karşı bir muhalefet anlayışı olsa da halkımız gerçeğin ve hizmetin farkındadır. Yalanla, iftirayla oy devşirmeye çalışan ilkesiz bir muhalefetle mücadele etmekteyiz. Buna rağmen evvela 2023 daha sonra da 2053 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi dünyanın en güçlü ilk on ekonomisi arasında katmaya kararlıyız.” diye konuştu.

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