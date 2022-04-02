Öz: “Erzurum’da Ramazan özel bir zamandır”

Erzurum’un Ramazan ayının özel yaşandığı illerden biri olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Rahmet iklimine kavuşmuş olmanın mutluluğu ve huzuru içindeyiz” dedi.

Erzurum’un yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Ramazan ayı tüm İslam alemi için rahmet ve bereket ayıdır ancak Erzurum için başka bir anlam da taşır. Erzurum’da oruç tutulmaz adeta yaşanır. Günün her saatinde orucun izlerini görürsünüz bu şehirde ve kendinizi mübarek bir iklimin kollarında bulursunuz. Bu nedenle Erzurum için ‘Oruç tutan şehir’ denilir. Bu tespit hem doğru hem değerlidir” ifadelerini kullandı.

Ramazan kelimesinin lügatte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türediğini belirten Başkan Öz, “Kur’an’ı Kerim’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay Ramazan’dır. Allah Teala bu ayı bize tanıtırken ‘insanlara doğru yolu gösteren’, ‘hakkı bâtıldan ayıran’ ve ‘Kur’an’ın indirildiği ay’ vurgusunu yapar. Resûl-i Ekrem Aleyhisselam da Ramazan’ı tarif ederken ‘cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığını’ haber verir. Bu kadarı bile içinde bulunduğumuz ayın değerini anlatmak için yeterlidir. Sabır, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif’in en güzel yaşandığı illerden birinde bulunmanın mutluluğu ve huzuru ile tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.