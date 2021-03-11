Öz: “Erzurum, milli mücadele tarihini başlatan şehirdir”

12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum’un milli mücadele tarihini başlatan, bu tarihi şerefle yaşatan ve devlete göre yaşayan kentlerin başında geldiğini söyledi.

Erzurum’un daima Anadolu’nun kilidi ve anahtarı konumunda olduğunun altını çizen Başkan Öz, “Dün olduğu gibi bugün de stratejik öneminden hiçbir şey kaybetmeyen Erzurum, 103 yıl önce yaşadığı acıları unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Yurduna, ocağına ve mukaddeslerine sımsıkı bağlı dadaşlarıyla düşmana korku, dosta güven veren Erzurum, her 12 Mart’ta Ermeni mezalimine kurban verdiği şehitlerini derin bir hissiyatla anarken, Ermeni vahşetinin bu yüzyılda da aynı hızla devam ettiği gerçeğini dünyaya haykırmaktadır” dedi.

“Ermeni vahşeti devam ediyor”

Ermeni komitacılarının 103 yıl önce yaptığı vahşetin günümüzde de devam ettiğinin altını çizen Başkan Öz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan Savaşı, eski tebaamızın çirkin yüzünü bir kere daha gözler önüne sermiştir. Cephede aslanlar gibi çarpışan Türk’ün önünden yuvasının yolunu şaşıran fareler gibi kaçan sefiller ordusu, yapabildiği tek şeyi hayatiyete geçirerek silahsız, masum, kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin üzerine bomba yağdırmıştır. Bu manzara bile göstermektedir ki, I. Dünya Savaşı yıllarında Anadolu’da ve 1992’de Hocalı’da Müslümanlara yönelik soykırım yapanlarla sivillere füze atanlar aynı vahşi, aynı alçaktır. Türk’ün talihi dönmüştür ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye yürüyüşü başlamıştır. Artık ne masa başı yalanlar ne masa başı oyunlar bu aziz milleti istikametinden çeviremeyecektir. Dünü unutmadan yarınlara emin adımlarla yürürken bu toprakların vatan olması için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm dadaşların kurtuluş gününü derin hislerle kutluyorum.”