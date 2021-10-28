Öz: Düşmanın uyumadığını biliyoruz

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhuriyet’in ilanının 98. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında istiklal mücadelesine vurgu yapan Öz, “Türk milletine kefen biçmeye kalkanlar tarih boyunca hak ettikleri cevabı almıştır.” dedi.

“Düşman dışarıda değil”

“Türkiye’nin güçlü olmasını istemeyenlerin varlığı gizli bir sır değil” diyen Başkan Öz, istiklal mücadelesiyle elde edilen kazanımlardan asla taviz verilemeyeceğini kaydetti. Cumhuriyetin dış düşmanlarla savaşarak kurulduğunu belirten Başkan Öz, “98 yıl evvel elde edilen kazanımları iç düşmanlara kurban edelim istiyorlar. Hayır, biz düşmanın uyumadığını ve plan üstüne planla saldırmaya devam ettiğini biliyoruz. Farklı olan sadece maşa kullanıyor olmalarıdır yoksa savaş devam ediyor. Dışarıdan aldığı destekle devletine kafa tutmaya kalkışan kahpeler bugüne kadar hak ettikleri cevabı aldılar, bundan böyle de almaya devam edecekler” dedi.

“Vatan sahipsiz değildir”

Mesajında TBMM’de oylanan tezkere görüşmelerine de değinen Başkan Öz, “Türk askeri Anadolu’nun dışına çıkmasın ve Anadolu insanı geçmişte olduğu gibi şehit haberleriyle yatıp kalksın isteyenler, birilerine ‘hayır’ oyu telkin ettiler. Fakat bilinmelidir ki bölücü terör örgütlerinin gösterdiği yolda ilerleyenler bu vatanın sahiplerinin yanında kaybetmeye mahkumdurlar. Bu vatan sahipsiz değildir ve asla hainlere geçit verilmeyecektir. Yanlış çıkarımlarla ‘hayır’ oyu kullananlar, doğrunun Cumhur İttifakı’nın gösterdiği tarafta olduğunu pek yakında görecekler.” dedi. Başkan Öz, şunları söyledi:

“Artık oyun kurucuyuz”

“Yakın bir zamanda yaşanan büyükelçiler olayı da göstermiştir ki Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarıyla yükselişe geçen ve kabuğunu kıran Türkiye, oyun kurucu ve bedel ödetici bir ülkedir. Yokluk, kan ve gözyaşı ile kurulan Cumhuriyetimiz bugün kalkınmanın altın sayfalarını yaşamaktadır. Bugün emin adımlarla 2023 hedeflerine yürüyen Türkiye Cumhuriyeti, yüz yıl sonra yeniden sahneye konulan karalama kampanyası ve algı operasyonlarıyla da savaşarak hürriyetini ve şerefini korumaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü kutluyor, bu yolda canını seve seve veren şehit ve gazilerimizi derin bir saygıyla selamlıyor, minnet ve rahmetle anıyorum.”