Öz: “Ak Parti teşkilatları uyum içindedir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Üç Kademe İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üç Kademe İlçe Başkanları Teşkilat İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere geldiği Erzurum’da partililerle buluştu.

Havalimanında AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum Milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Binası ve Müceldili Konağında gerçekleştirilen Üç Kademe İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üç Kademe İlçe Başkanları Teşkilat İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılan Kandemir, partililerle seçim öncesi hazırlıkları değerlendirdi. Toplantıda yaptığı konuşmada teşkilat mensuplarının ailenin birer ferdi olduklarının altını çizen Kandemir, “Teşkilatımız çok müstesna ve çok kıymetli. Teşkilatımızın her bir mensubuna çok değer veriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Öz’den Değerlendirme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in katılımıyla gerçekleştirilen Üç Kademe İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üç Kademe İlçe Başkanları Teşkilat İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türkiye’nin yavaş yavaş seçim havasına bürünmeye başladığını belirterek, “Bizler AK Parti teşkilatları olarak halkımızla her an birlikte ve temas halindeyiz. Seçimden seçime toplanan, seçimden seçime halkına uzanan partilerden hiç olmadık. Bu manada seçime tüm organlarımızla her an hazırız. İstişare toplantımızda da bu durumu ele aldık. AK Parti ailesinin fertleri olarak halkımıza anlatmamız gerekenleri bir kere daha değerlendirdik. Seçim öncesi tabloyu gözden geçirerek görev dağılımlarımızı kontrol ettik. Bu manada güzel bir toplantı oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

İlçe Ziyaretleri Sürüyor

Öte yandan AK Parti’de ilçe ziyaretleri Pasinler, Köprüköy ve Horasan ile devam etti. Ziyaretlere AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, ve AK Parti İl ve İlçe Teşkilat üyeleri katıldı.

İlçe ziyaretlerini değerlendiren eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, “Yirmi yıldan beri halkının hizmetinde olan AK Parti, vatandaşlarımızın desteğiyle yoluna devam ediyor. Yeni bir seçime doğru giderken saha çalışmaları yaparak halkımızı dinlemeye ve sorunlarını merkeze ulaştırmaya gayret ediyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz hava şu ki vatandaşlarımızın umudu da hizmet beklentisi de AK Parti’dedir. Altılı masa etrafında sanal siyaset yürütenlerin bu halkta karşılığı olmadığını saha çalışmalarımızda müşahede ediyoruz.” dedi.

AK Parti’nin hizmet odaklı siyaset yürüttüğünün altını çizen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok ise Pasinler, Köprüköy ve Horasan ziyaretlerinde seçimin büyük fotoğrafını görebildiklerini belirterek, “Halkımızla sahada temas ederek hem sorunları dinliyoruz hem de küçük bir anket yapmış oluyoruz. Bizim sahada gördüğümüz şu ki vatandaşlarımız AK Parti’nin sözle değil, icraatla yürüdüğünün farkında ve muhalefetin yalana ve algıya dayalı siyasetini önemsemiyor. Şu üç ilçemizde de seçimi kazanacak partinin AK Parti olacağını çok net olarak görüyoruz zira biz yalnız seçim havasında halkının kapısını çalan bir siyaset yürütmüyoruz. Meclis çalışmalarımızı yürütürken sürekli ilçelerimizde, sürekli halkımızın emrinde hareket ediyoruz. Bunun doğal sonucu olarak da halkımızın teveccühü ve desteğiyle hizmet etmeye devam ediyoruz.” dedi.

İlçe ziyaretleri sonrasında bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise sahada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgiye şahit olduklarını belirterek, “Bizim halkımız vefadan geri durmayan, kendisine hizmet edeni yarı yolda bırakmayan has duruşlu, vefakar bir halktır. Sahada bunu net olarak görüyoruz. Kimin kapısını çalsak, kimin elini sıksak Cumhurbaşkanımıza olan vefayı ve sevgiyi dinliyoruz. Buradan net olarak şu sonucu çıkarabiliriz ki seçimleri artık algı siyaseti değil hizmet ve yatırım siyaseti kazanıyor. Elbette beklentiler var, elbette problemler var onları da dinleyerek not ediyor ve çözüme kavuşturmaya çabalıyoruz. AK Partililerin bu çabası da halkımızdan takdir görmektedir. Saha çalışmalarımızda bunu çok net olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.