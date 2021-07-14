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Otomobil takla attı; 2 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ERZURUM 14.07.2021, 17:11
Otomobil takla attı; 2 yaralı
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Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre bugün saat 16.00 civarlarında Aşkale’den Erzurum istikametinde seyir halinde olan Mehmet Uruk idaresindeki 25 AN 238 plakalı otomobil Küçük Geçit Köyü mevkiine geldiği sırada önünde seyreden TIR’ı sollamaya çıktığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü Mehmet Uruk ve eşi Havva Uruk yaralandı. Takla atarak yol ortasındaki refüjde kalan otomobil içerisinde sıkışan yaralılar yoldan geçen diğer sürücülerin yardımlarıyla çıkarıldı.

Kazazede çift olay yerine gelen ambulansla Aşkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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