Oto Tamircileri ve İmalatçıları Odasının yeni Başkanı Fuat Haşıl oldu

Erzurum Oto Tamircileri ve İmalatçıları Odasının Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Mevcut başkan Fatih Çiftçi aday olmazken adaylardan Fuat Haşıl 235 oy ile yeni başkan olurken diğer aday Abdülkadir Kara 115 oy aldı.

Aday olmamasının sebebini farklı yenilik getirmek olduğunu ifade eden Erzurum Oto Tamircileri ve İmalatçıları Odası Başkanı Fuat Haşıl, üyelerinin vizyonunu daha modern kriterlerle buluşturacak, aynı zamanda yöneticilerin ilişkilerinde huzur ve güven getirecek bir yönetim oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Oda başkanlığına seçilen Fuat Haşıl, “Aday olmamızın sebebi farklı yenilik getirmek bizler bazı yenilikler yapabilmek için aday olduk. Ortaya koyacağımız çok iyi projelerimiz var. “Değişim olmadan, Gelişim olmaz” sloganımızla yola çıktık, biz de inşallah bu odanın üyelerini, vizyonunu mücadelemiz bunun için değiştireceğiz. Geçmiş yönetimlerden kalan kazanımların üstüne koymak, ilerletmek için çabalayacağız. Bizim yapmış olduğumuz her aktiviteye, hizmete, faaliyete katılım sağlasınlar, bize güvensinler, bir de tavsiyelerde bulunsunlar. Bütün üyelerimizden her zaman bizleri desteklemelerini ve tavsiyelerde bulunmalarını beklediğimizi, böylelikle oda olarak çok daha güzel hizmetler sunacağımızı bilmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Esnafımızın vizyonunu daha modern kriterlerle buluşturacak, aynı zamanda üye ve yöneticilerin ilişkilerinde huzur ve güven getirecek bir yönetim oluşturmayı planlıyoruz. Teknolojiyi kullanarak, günün şartlarına uygun projelerle, üyelerimizin zamanın rekabet şartlarına uygun şekilde geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Ortak akıl yolu ile üyelerimiz ve yönetimimizi hedeflerimizde birleştirmeyi düstur ediniyoruz. Bu anlamda göreve başlayacağımız günden bu yana çok önemli adımlar atacağız ve atmaya da devam edeceğiz. Üyelerimizi işlerinde geliştirecek adımlar atarak, esnafımızı odamızın öncülüğünde yapılan çalışmalarla kalkındırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.