Osman Mert TDK Başkanı oldu

Uzun yıllar Atatürk Üniversitesi’nde akademik ve idari görevlerde bulunan Prof. Dr. Osman Mert, TDK Başkanlığına atandı.

1994 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden mezun olan ve uzun yıllar aynı üniversite bünyesinde akademik-idari çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Osman Mert, Türkiye Dil Kurumu (TDK) Başkanlığı görevine getirildi. 1996 yılında yüksek lisans, 2002 yılında doktorasını yapan Mert’in Türk Dünyası’na dair bir çok çalışması bulunuyor. 2012-2016 yılları arasında Atatürk Üniversitesi’nde çeşitli idari görevlerde bulunan Prof. Dr. Osman Mert, aynı zamanda Türkiye Dil Kurumu’nun Bilim Kurulu Üyeliği’ni de yapıyordu.

Prof. Dr. Osman Mert kimdir?

Mezun olduğu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nde 1994 yılında “Araştırma Görevlisi” olarak göreve başladı. 1996 yılında yüksek lisans eğitimini, 2002 yılında da doktora eğitimini tamamladı. 2011 tarihinde Türk Dili / Köktürkçe alanında Doçent; 24.03.2016 tarihinde de Profesör unvanını aldı. 2002-2004 yılları arasında Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012-2016 yılları arasında; Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (ATATÖMER) Müdürlüğü; Orta Doğu ve Orta Asya - Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü; Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığ, 2020-2023 yılları arasında da Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 2019’dan bu yana Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyeliği, 2019-2022 yılları arasında Türk Dil Kurumunda; Yazıt Bilimi Bilim ve Uygulama Kolunda, Yazım Kılavuzu Komisyonunda, Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü Komisyonunda ve Belleten Komisyonunda çalıştı. 2022 yılından bu yana da Türk Dil Kurumu Yazıt Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu Başkanlığını yürüttü, aynı zamanda Terim Kolu ve Belleten Komisyonu üyesi oldu. Türk Keneşi (Konseyi) (Türk Devletleri Teşkilatı) Türk Üniversiteler Birliği Yüksek Öğretim Alanı Oluşturma Yönergesi Hazırlama Komisyonunda görev aldı.