banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başladı!
Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başladı!
Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor
Çiftçi dört gözle yağmur bekliyor
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Dortmund Arda’ya kancayı taktı!
Dortmund Arda’ya kancayı taktı!

OSB ailesi iftarda buluştu

Erzurumlu sanayiciler iftar yemeğinde buluştu. 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun organize ettiği gecede konuşan Başkan Murat Urkuç, “Günümüzde yaşadığımız bir takım sıkıntı ve zorluklara rağmen ülke ve şehir ekonomisi için büyük bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

ERZURUM 27.04.2022, 09:51
OSB ailesi iftarda buluştu

Erzurumlu sanayiciler iftar yemeğinde buluştu. 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun organize ettiği gecede konuşan Başkan Murat Urkuç, “Günümüzde yaşadığımız bir takım sıkıntı ve zorluklara rağmen ülke ve şehir ekonomisi için büyük bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı iftar programı Hilton Otel’de düzenlendi. Yemeğin ardından davetlilere konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, Türkiye’de 4’üncü olarak kurulan Erzurum 1. OSB’nin Anadolu’nun kalkınmasında çok önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Başkan Urkuç, “Tarih boyunca ‘ticaret kenti’ olarak anılan kadim şehrimiz, Cumhuriyet dönemine de damgasını vurmuş, temellerini attığı Cumhuriyet’le birlikte ekonomiye yön vererek, bizden sonra kurulan OSB’lere de örnek teşkil etmiştir ve tabi katkıları da yadsınamayacak derecede büyüktür. OSB’miz bugün de geçmişten gelen gelenekle her şeye rağmen şehir ve ülke ekonomisini hareketlendirmek, istihdamı artırmak için büyük bir gayret sarf etmektedir” dedi.

“Sanayicilerimiz kilit rol oynuyor”

Türk ekonomisinin hedeflediği zirveye ulaşmasında sanayicilerin büyük rolü olduğunu vurgulayan Başkan Urkuç, şöyle dedi: “Ülkesini seven, bu sevgi ve inançla üreten sanayicilerimiz, sadece bugünü - yarını değil, geleceği kurgulayarak yatırım ölçekleri belirliyor ve Türk ekonomisinin zirveye ulaşmasında kilit bir rol oynuyor. Bakın lütfen burada altını özenle çizmek istediğim konu şudur ki; günümüzde yaşadığımız bir takım sıkıntı ve zorluklara rağmen ülkemizi kalkınma hedeflerine taşıyabilecek en önemli argüman OSB’ler ve sanayicilerimizdir. Bu gerçek unutulmamalıdır. Ticaret hacimlerini artırma gayretiyle sanayiyi daha ileriye taşımak için gecesini gündüzüne katan Erzurumlu müteşebbislerimiz, bu noktada büyük bir teşekkürü ve alkışı hak etmektedir.”

“Bize ağabeylik yaptılar”

Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e de teşekkür eden Başkan Murat Urkuç, “Sanayiciler olarak bu çatı altında birlik beraberlik içinde, Valimiz Sayın Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Çünkü OSB Yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana bizlere Vali ya da Başkanlıktan öte adeta ağabeylik yaptılar. Üretim ve istihdam adına her türlü talebimize olumlu yanıt veren ve her daim yanımızda olan Sayın Memiş ve Sayın Sekmen’e sanayicilerimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Sekmen: Her zaman sizlerin yanındayız

Kentte sanayinin gelişmesi adına her türlü desteği sağlama gayretinde olduklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise her daim üreticilerin yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Sekmen şöyle dedi: “Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş ile birlikte kadim şehrimizin iktisadi gelişimi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Kentimizin nihai kalkınma hedefi istihdam ile doğru orantılıdır. 8 yılda bu aziz şehre 15 binin üzerinde istihdam sağladık. Bir istihdam ve sanat okulu olarak nitelendirilen ESMEK’lerde sektörlere ara eleman yetiştiriyoruz. İş insanlarımızın bu kente yatırım yapmaları için her alanda her sektörde yoğun bir mücadelemiz var. Bölgesel açıdan hinterlandı geniş önemli ekonomik koşullara sahibiz. Sayın Valimiz ve iş adamlarımızla birlikte bu aziz şehrin makûs talihini yeneceğiz."

Vali Memiş: Erzurum’u üreten bir kent yapmak istiyoruz

Tek gayelerinin Erzurum’a Erzurumluya hizmet etmek olduğunu ifade eden Vali Okay Memiş de, “Sokakta gezen vatandaşımıza iş bulmak. Devletin tek kuruşunu heba etmiyoruz. Yatırıma, istihdama harcıyoruz” dedi. Erzurum’un turizmde, tarımda, hayvancılıkta ve sağlık yatırımlarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir olduğunu ancak sanayileşmenin yeterli olmadığını kaydeden Memiş, şunları söyledi: “Sanayileşmede o kadar iyi değiliz. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde zeminle ilgili bir problem yaşadık. Ancak burası heyelan bölgesi değil. Burada fabrikalar yapılır ancak ’Astarı yüzünden daha pahalıya gelir’ denildiği için bizler de bir arayış içine girdik. Büyük bir mücadelenin sonunda başta Erzurum Milletvekilimiz Sayın Recep Akdağ ve milletvekillerimizin sayesinde askeriyeye ait olan bir yeri devraldık. Belediyemizde yaptığımız çalışma sonucu burayı 3 milyon metrekare alana çıkarıyor ve 300’e yakın fabrika yapılacak bir alan oluyor. Ülkenin sanayileşmiş, kalkınmış illeri neyse Erzurum’u da o noktaya getireceğiz. Şimdiden Organize Sanayi Bölgesi için ön sözleşmeleri imzalamaya başladık. O kadar talep var ki sadece bir fabrika 50 dönüm yer istiyor ve artı 5 bin istihdam sözü veriyor, bu tür talepler var 2. Organize Sanayi Bölgesi için güneş enerji sistemini kurmak için çalışmalar başlattık. Biz, krizi fırsata çevireceğiz. Erzurum’u üreten bir kent yapmak istiyoruz. Tek gayemiz Erzurum’a Erzurumluya hizmet etmek. Sokakta gezen vatandaşımıza iş bulmak. Devletin tek kuruşunu heba etmiyoruz. Yatırıma, istihdama harcıyoruz. Biz temelini oluşturuyoruz, sanayicimiz fabrikasını kurup istihdama yönelmesinin önünü açıyoruz. Hep birlikte, sizlerle yolumuza devam edeceğiz.”

Bu arada iftar yemeğine AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdülkadir Mutlu, DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürü İhsan Ateş, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Başkanı Mehmet Melik Kaya, BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 27 Nisan 2022
İmsak 04:24
Güneş 06:01
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:03
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık