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Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve hedefleri değerlendirildi

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisi ve Orman Fidanlık Müdürünün katılımıyla Yaşar Öztaş Eğitim Merkezinde 2022 yılı tüm faaliyet ve gerçekleşmelerin değerlendirilmesi ile ilgili toplantı yapıldı.

ERZURUM 25.04.2022, 13:14
Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve hedefleri değerlendirildi

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisi ve Orman Fidanlık Müdürünün katılımıyla Yaşar Öztaş Eğitim Merkezinde 2022 yılı tüm faaliyet ve gerçekleşmelerin değerlendirilmesi ile ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, İşletme Müdürlükleri tarafından yapılan faaliyetlerde imkanların en etkin şekilde kullanılmasının önemine değinen Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Genel Müdürlüğün verdiği programların tam olarak gerçekleşmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini, çalışmaların zamanında yürütülmesinde gereken hassasiyetin gösterilmesini ve günlük olarak yapılan çalışmaların kontrol edilmesini istedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürü Oktay Ayatay; “Genel Müdürlüğümüzün program hedefleri doğrultusunda Bölgemiz ormanlarını daha iyi korumak, geliştirmek ve ormancılık hizmetlerini sürdürebilir bir şekilde yürütmek üzere hazırlanmış olan bütçe programlarının gerçekleşmesinde her kademede çalışan personelin özverili çalışması önem arz etmektedir. Piyasa taleplerine ve standardizasyona uygun çalışarak müşteri memnuniyetine öncelik vereceğiz. Yangın sezonundan önce koruma makinalarının (dozer, greyder, ekskavatör, kepçe, arazöz ) revizyon bakımlarının yapılması ve bütün makinaların faal hale getirilmesi sağlanmalıdır. Başta kendimiz olmak üzere mesai saatlerine, sonra mahiyetimizde arkadaşların mesailerinin takibi, kontörlü, giyim kuşamı, devlet memuru vakarına uygun olacak resmi elbise ile kendimizi değil 183 yıllık bir kurumu temsil ediyoruz" dedi.

Toplantıda Şube ve İşletme Müdürlükleri tarafından yapılan sunumlarda 2022 yılı program ve gerçekleşmeleri ile ilgili bilgiler verildi. İşletme Müdürlükleri, silvikültür faaliyetleri, odun dışı ürünler, yangınla mücadele, işletme ve pazarlama konularında yaptıkları çalışmaları aktardılar ve şube müdürleri ile görüş alışverişinde bulundular. Sunumların ardından sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantının sonunda yapılacak iş ve işlemlerde uygulanacak usul ve esaslarla ilgili talimatlar veren Bölge Müdürü Ayatay, başta Bölge Müdür Yardımcıları olmak üzere tüm İşletme Müdürleri ve İşletme Şeflerine de çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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